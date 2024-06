Pijnlijke stilte bij Rondo na transfertip over Joey Veerman aan Carlo Ancelotti: 'Ja goed…'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti was maandagavond digitaal te gast in voetbaltalkshow Rondo. Presentator Wytse van der Goot vond dat een mooie aangelegenheid om een tip van Youri Mulder nieuw leven in te blazen. Hij maakte eerder een vuist voor Joey Veerman als opvolger van Toni Kroos. Ancelotti kreeg de lachers op z'n hand met zijn reactie.

In de uitzending van vorige week werd de vraag opgeworpen wie Toni Kroos moet gaan vervangen op het middenveld van Real Madrid. Analist Youri Mulder brak toen een lans voor Joey Veerman. "Noem een paar betere passers in Europa die beter zijn dan Veerman", zei de voormalig speler van FC Twente en Schalke 04. De andere gasten aan tafel vonden het toch wel een erg grote stap, van PSV naar de Champions League-winnaar.

'Ik ga ernaar kijken'

Een week later was Ancelotti te gast in het voetbalpraatprogramma. Mulder was ditmaal afwezig, maar Van der Goot zag zijn kans schoon. "Een van onze analisten, Youri Mulder, heeft een tip voor u: Joey Veerman. Hij speelt in het nationale elftal en voor PSV, een hele goede passer", suggereerde de presentator.

Er viel vervolgens een veelbetekenende stilte. "Ja, goed…", klonk het vervolgens uit de mond van de succestrainer, waarbij niet direct een belletje leek te rinkelen. "Ik ga ernaar kijken", voegde Ancelotti er weinig overtuigend aan toe, tot hilariteit van de andere gasten.

Basisplaats

Veerman lijkt dus niet te hoeven rekenen op een transfer naar Real Madrid deze zomer. Dat de middenvelder PSV gaat verlaten, ligt wel in de lijn der verwachtingen. Hij had een groot aandeel in het kampioenschap van de Eindhovenaren en lijkt toe aan een stap hogerop. Bondscoach Ronald Koeman is daar ook van overtuigd.

Die transfer komt er hoogstwaarschijnlijk pas na het EK. Daarop lijkt de middenvelder goede papieren te hebben voor een basisplaats nu Frenkie de Jong geblesseerd is afgehaakt. Eerder lieten Marten de Roon en Quinten Timber al verstek gaan met blessures en Teun Koopmeiners haakte maandagavond af in de warming-up voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen IJsland. Veerman speelde daarin een goede wedstrijd en was met een voorassist en corner belangrijk bij de eerste twee doelpunten.