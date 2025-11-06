Red Bull Salzburg speelt donderdagavond in de Europa League tegen Go Ahead Eagles. De Oostenrijkers hebben echter wel te maken met een opvallend iets. Ze mogen bij Europees voetbal namelijk niet met hun eigen clubnaam spelen, waardoor het verandert in FC Salzburg. Dit is te wijten aan een specifieke regel van de UEFA.

Clubs mogen geen merknaam dragen in hun officiële naam of op hun shirts in Europa. Dit betekent dat Red Bull Salzburg zich voor Europese wedstrijden moet aanpassen en als FC Salzburg door het leven gaat. Zelfs het logo op de shirts van de spelers, staf en overige medewerkers van de club wordt aangepast.

Commerciële merken niet in beeld

Deze maatregel van de UEFA is bedoeld om te voorkomen dat commerciële merken te prominent in beeld komen tijdens wedstrijden die door miljoenen mensen over het hele continent worden bekeken. Hierdoor wil de UEFA de integriteit van de sport waarborgen en voorkomen dat clubs wandelende reclameborden worden.

UEFA is waakzaam

De aanpassing van Red Bull Salzburg naar FC Salzburg is een voorbeeld hoe commerciële belangen en regelgeving botsen. Het geeft ook de invloed van grote bedrijven in het moderne voetbal aan en de maatregelen die worden genomen om de balans te bewaren tussen commercie en sportieve integriteit.

Zo blijft de UEFA waakzaam om te voorkomen dat het voetbal volledig wordt overgenomen door commerciële belangen, terwijl clubs en hun eigenaren voortdurend zoeken naar manieren om binnen deze regels hun merk te promoten.

Uitzondering op de regel

Clubs die al langer dan honderd jaar onder dezelfde naam spelen, zijn een uitzondering. Bij Bayer Leverkusen bijvoorbeeld. Bayer is een groot farmaceutisch bedrijf, maar omdat de clubnaam al zo lang bestaat, mag deze behouden blijven.

Een soortgelijke situatie doet zich voor in de Duitse Bundesliga. RB Leipzig, een andere club die eigendom is van Red Bull, moest ook haar naam aanpassen. RB staat officieel voor 'RasenBallsport', een term die speciaal is bedacht om de afkorting RB te kunnen gebruiken, terwijl het eigenlijk duidelijk verwijst naar Red Bull.

