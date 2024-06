Duitsland schiet met scherp op EK en evenaart prestatie van bijzonder Nederlands elftal

Zeven goals in gewonnen twee wedstrijden. Duitsland kent vooralsnog een heerlijke start van het EK voetbal in eigen land. De twee zeges op Schotland (5-1) en Hongarije (2-0) zorgt ervoor dat de Duitsers zich naast een bijzonder Nederlands elftal nestelen.

Er zijn nu namelijk maar twee teams die zeven goals wisten te maken tijdens de eerste twee EK-wedstrijden. Dat is natuurlijk het huidige Duitse elftal, maar dat andere team was het Nederlands elftal. In 2008 was Oranje een ware sensatie. In de Poule Des Doods werd er eerst met 3-0 gewonnen van wereldkampioen Italië, een paar dagen later werd vice-wereldkampioen Frankrijk met 4-1 verslagen.

Gastland Duitsland plaatst zich tijdens eerste EK-duel van scheidsrechter Danny Makkelie voor knock-outfase Voor gastland Duitsland verloopt het EK voetbal vooralsnog uitstekend. Het gastland won het openingsduel al met royale cijfers van Schotland en kwam ook tegen Hongarije eigenlijk niet in de problemen. Al mocht het ook niet klagen bij een moment met scheidsrechter Danny Makkelie: 2-0.

Bondscoach Marco van Basten leidde Nederland toen ook tegen Roemenië na een derde groepszege, maar in de kwartfinale ging het meteen mis. Het Rusland van Guus Hiddink was na verlenging met 1-3 te sterk, waardoor Oranje na een ijzersterke groepsfase toch vrij vroeg werd uitgeschakeld.

Duitse doelpuntenmakers

De zeven goals van Duitsland werden gemaakt door zes verschillende spelers. Florian Wirtz, Ki Havertz, Niclas Füllkrug, Emre Can en Ilkay Gündogan maakten allemaal een doelpunt. Wonderkind Jamal Musiala is de enige tot nog toe met twee treffers. Dat is hij overigens ook van het hele toernooi, want buiten Musiala is er nog niemand met meer dan één goal.

Duitsland is als eerste land zeker van de knock-outfase. Het gastland kan ook nog de groep winnen als het in het laatste groepsduel een goed resultaat haalt tegen Zwitserland,

