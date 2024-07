TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Spanje - Duitsland

De eerste kwartfinale van het EK voetbal is misschien direct wel de mooiste. Spanje en Duitsland maakten allebei indruk met attractief voetbal en nemen het vrijdagavond tegen elkaar op. De kracht van beide landen ligt in balbezit, dus dat lijkt een garantie voor spektakel. Lees hier op welke zender je naar de wedstrijd Spanje - Duitsland op het EK 2024 kijkt.

Spanje won alle duels tot nu toe vrij overtuigend. De 3-0 tegen Kroatië in het eerste groepsduel was misschien nog wel het minst, want die uitslag was geflatteerd te noemen. De ploeg van Luis de la Fuente creëerde veel, maar kreeg ook veel kansen tegen. Aan de verdedigende stellingen werd vervolgens gewerkt, want in de drie duels daarna was het aantal verwachte tegengoals gecombineerd minder dan in dat ene duel tegen de Kroaten.

Spanje maakt einde aan EK-sprookje Georgië en mag zich opmaken voor kraker in kwartfinale Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal. De Spanjaarden kwamen verrassend op achterstand tegen Georgië, maar waren uiteindelijk toch veel te sterk voor de EK-debutant: 4-1. Spanje neemt het in de kwartfinales op tegen gastland Spanje.

In de tweede wedstrijd was de drievoudig Europees kampioen oppermachtig tegen Italië en had de score hoger uit moeten vallen dan de 1-0 die na negentig minuten op het scorebord prijkte. Door die zege was Spanje al verzekerd van groepswinst en dus kon het met een B-elftal aantreden in de laatste poulewedstrijd. Daarin werd Albanië met 1-0 aan de kant geschoven. In de achtste finale was Spanje heer en meester tegen Georgië. Door een knullige eigen goal van Robin Le Normand kwam stuntploeg Georgië nog wel op voorsprong, maar La Roja raakte niet in paniek en won overtuigend met 4-1.

Veelbesproken Engelse scheidsrechters fluiten eerste kwartfinales EK, Nederlandse VAR bij Portugal - Frankrijk De UEFA heeft Pol van Boekel aangesteld als VAR bij Portugal - Frankrijk. De eerste twee kwartfinales worden allebei gefloten door Engelse scheidsrechters die eerder dit toernooi al in opspraak kwamen.

Jamal Musiala

Waar bij Spanje onder meer Fabian Ruiz, Nico Williams en Lamine Yamal indruk maakten, is bij Duitsland Jamal Musiala de grote man én topscorer met drie treffers. Met het toptalent van Bayern München in de gelederen had Duitsland in de eerste groepswedstrijd geen moeite met Schotland (5-1). Tegen Hongarije werd met 2-0 gewonnen, waarna de poule werd afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland. Duitsland was toen al zeker van groepswinst.

'Ontsnapt!': Duitse media spreken van 'VAR-geluk' en 'zomersprookje' na zege op Denemarken op EK Duitsland won zaterdagavond met 2-0 van Denemarken in de achtste finales van het EK voetbal en onze oosterburen waren door het dolle heen. De Duitse media spreken van een 'zomersprookje' en 'VAR-geluk' na het behalen van de kwartfinale.

In de achtste finale was Denmarken de tegenstander. Makkelijk ging het niet, maar ook die wedstrijd werd verdiend gewonnen. Nadat de wedstrijd was onderbroken vanwege noodweer boven speelstad Dortmund, scoorde Joachim Andersen vlak na rust de 0-1 voor de Denen. Hij stond echter nipt buitenspel en dus ging het feest niet door. Tot overmaat van ramp gaf hij een minuut later ook nog een ongelukkige strafschop weg. Zo kon Kai Havertz de score openen vanaf de penaltystip. Musiala zette een kwartier later de eindstand op het scorebord.

Zender Spanje - Duitsland

De wedstrijd Spanje - Duitsland wordt op vrijdag gespeeld om 18.00 uur. Om 17.30 uur kan ingeschakeld worden op NPO 1 voor de voorbeschouwing, waarna de focus tien minuten voor de aftrap naar het stadion gaat voor de opkomst en volksliederen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.