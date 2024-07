Erik ten Hag wijst 'verschil' tussen Engeland en Nederland aan: 'Die luxe heeft Gareth Southgate'

Erik ten Hag keek met veel interesse naar de halve finale op het EK tussen Nederland en Engeland. Ten Hag is als Nederlander werkzaam in Engeland bij Manchester United, ook speelden zijn pupillen Luke Shaw en Kobbie Mainoo. Ten Hag noemde de overwinning van Engeland (2-1) verdiend.

De oefenmeester vond het een halve finale van hoog niveau, alleen niet te vergelijken met Spanje - Frankrijk een dag eerder. De Engelsen hadden volgens Ten Hag 'de beste kansen'. "Je voelde in het laatste gedeelte dat één moment van klasse het verschil zou gaan maken. En dan moet je eerlijk zijn: die klasse heeft Engeland nu eenmaal meer in zijn selectie dan wij", zei Ten Hag tegenover het Algemeen Dagblad. "Op die manier keek ik ook. Met de blik van een trainer wist je dat Engeland meer wapens had."

Opsomming van wereldsterren

Ten Hag wees ook het grote verschil aan tussen Oranje en Engeland. "Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane: dat zijn gewoon absolute internationale topspelers", beargumenteerde hij. "En dan heeft Gareth Southgate ook nog eens de luxe dat hij een speler als Ollie Watkins in kan brengen in de slotfase, met ook Ivan Toney nog achter de hand."

Ten Hag was overduidelijk in de minderheid op het trainingscomplex en kreeg het dan ook te horen. "Hoort erbij", lachte de Nederlander. "En hoezeer ik ook hoopte dat Oranje zou winnen, ik genoot natuurlijk ook van Kobbie Mainoo. Wat een talent. Technisch, maar ook mentaal."

Blik aan nieuwe Nederlanders

Ten Hag verwelkomde deze week een blik nieuwe Nederlanders bij Manchester United. Tegenover het vertrek van rechterhand Mitchell van der Gaag stond de komst van assistenten René Hake en Ruud van Nistelrooij. Ook tekent Joshua Zirkzee spoedig een contract. De verwachting is dat ook Matthijs de Ligt snel naar Old Trafford vertrekt. En er zijn geruchten over Xavi Simons, waar Ten Hag over zegt: "De drive, de pure passie. Dat is bijna on-Nederlands. Top."

