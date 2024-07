'Neem Memphis Depay in bescherming': ex-Ajacied (84 interlands) ziet met andere spelers rooskleurige toekomst Oranje

Het Nederlands elftal gaat een mooie toekomst tegemoet, zo voorspelt 84-voudig international Aron Winter. De voormalig speler van Ajax, Lazio en Internazionale vond het resultaat fantastisch en denkt dat het alleen maar beter kan worden. "Van de Ven, Simons en Brobbey hebben de toekomst."

Nederland had dé kans om de EK-finale te halen, maar verloor in de halve eindstrijd nipt van Engeland. Winter denkt dat Ronald Koeman het maximale eruit heeft weten te halen. "Het spel was niet best, maar het resultaat was fantastisch. De finale had er zeker ingezeten en dat is al heel erg knap. Vooral als je kijkt waar we vandaan komen", zegt Winter tegenover Sportnieuws.nl.

Rooskleurige toekomst

De 84-voudig international en EK-winnaar in 1988 is buitengewoon lovend over de komende lichting. "Natuurlijk is de toekomst rooskleurig met bijvoorbeeld Xavi Simons, Brian Brobbey en Micky van de Ven. En je moet niet vergeten dat Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en beide Timbers ook nog terugkomen."

Niet het toernooi van Memphis Depay

Winter erkent dat een aantal ervaren krachten niet hun beste toernooi hebben gespeeld. De 57-jarige oud-prof gaat in op de keuze van Koeman om Memphis Depay te laten staan. "Het was heel teleurstellend voor hem, maar ze hadden hem ook in bescherming kunnen nemen", vindt Winter.

"Memphis was in het verleden erg bepalend, maar op een toernooi gaat om presteren. Dan moet je gewoon voor jongens kiezen die het op dat moment wel brengen. Dat is niet alleen voor het elftal beter, maar ook voor hemzelf. Je zag dat hij ging zoeken en uit zijn positie liep, waardoor het moeilijker werd voor zijn teamgenoten. Ik begrijp Koeman, maar had het graag anders gezien."

Kans voor anderen

Voormalig Ajax-speler Winter vond het ook heel erg opvallend dat Ajacied Brian Brobbey bijna geen kans heeft gekregen. "Dat is echt zonde, want die kan zeker voor Oranje heel erg belangrijk zijn. Hij heeft diepgang, houdt altijd twee verdedigers bij zich en heeft scorend vermogen. Wat wil je nog meer van een spits bij Oranje", vraagt Winter zich af.

Het belang van Virgil van Dijk

Ook aanvoerder Virgil van Dijk liet niet de beste versie van hemzelf zien, zag Winter. "Ik vind hem nog héél belangrijk voor Oranje, maar je verwacht meer van hem. Hij moet meer de leiding nemen en dan heb ik het vooral in het coachen vanuit achteruit. Dat de achterste linie sneller moet aansluiten en dat hij voetballend meer laat zien. Dat deed hij in het verleden beter."

Een van de potentiële vervangers is Micky van de Ven, die een geweldig seizoen speelde met Tottenham Hotspur en door de supporters werd uitgeroepen tot speler van het jaar. "Dat is écht een heerlijke voetballer, die heeft alles wat een centrale verdediger moet hebben. Daar kunnen we in de toekomst van gaan smullen."

Weinig voetbal

Winter is van mening dat Van Dijk veel meer risico kon nemen vanuit achteruit om het spel naar voren te brengen, maar legt het ook bij de middenvelders neer. "De formatie was goed, maar we hadden van achteruit te weinig voetbal om een overtal op het middenveld te creëren."

Volgens Winter kon dat gecreëerd worden door één van de verdedigers of de controlerende middenvelders. "Dat overtal móét je creëren om een tegenstander weg te spelen. Dat deden we veel te weinig, maar dat ligt ook aan de kwaliteit van spelers. Je mistte overduidelijk Frenkie de Jong", aldus Winter.

