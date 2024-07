Engels vliegveld brengt speciale ode aan bondscoach Gareth Southgate

Gareth Southgate is weer geliefd in Engeland. De Engelse bondscoach lag het hele EK onder vuur vanwege slecht spel, maar dat is inmiddels iedereen weer vergeten nu Engeland in de finale staat. Dus kan er best een speciale ode worden gebracht aan Southgate.

Want na een nummer (Southgate You're The One) heeft de bondscoach nu ook een terminal naar zich vernoemd gekregen. Gatwick Airport heeft de zuidterminal omgedoopt tot Southgate Terminal. Hoe toepassend. Ook is er op meerdere reclame borden te tekst 'Veel succes Engeland' te zien. Southgate is op een paar kilometer afstand van het vliegveld geboren, in Crawley.

"Iedereen op London Gatwick wenst Gareth Southgate en de Engelse spelers veel succes voor de finale van zondag", aldus Stewart Wingate, CEO van London Gatwick.

Finale tegen Spanje

Engeland staat voor de tweede keer op rij in de finale van een EK. In 2021 verloor het op Wembley na strafschoppen van Italië, dus zullen er revanchegevoelens zijn. De Engelsen rekenden afgelopen woensdag in Dortmund af met Nederland in de halve finale. Invaller Ollie Watkins maakte in de 90ste minuut de treffer.

Oranje kwam nog wel op 1-0, maar Engeland boog het om. Verdiend, vond Southgate. "We verdienden het niet om op achterstand te komen", zei hij doelend op een prachtige treffer van Xavi Simons. "Maar daarna deden we zoveel goed dat ik erg tevreden ben", sprak hij verder. "Zondag spelen we de finale tegen een fantastische ploeg", vertelde hij doelend op Spanje. "We gaan er weer voor knokken. Natuurlijk hebben we een kans."

