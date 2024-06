Fabian Hürzeler is de jonge nieuwe trainer van Brighton: zeven spelers zijn ouder

De Duitser Fabian Hürzeler (31) is de nieuwe trainer van Brighton & Hove Albion. Hij volgt Roberto De Zerbi op. Bij de Premier League-club staat Bart Verbruggen onder de lat.

Hürzeler wordt de jongste vaste hoofdcoach in de geschiedenis van de Premier League. De trainer promoveerde afgelopen seizoen met St. Pauli naar de Bundesliga. Bij Brighton is hij de opvolger van Roberto De Zerbi. De Engelse club eindigde afgelopen seizoen als elfde op het hoogste niveau.

Als speler was hij actief bij onder meer Bayern Munich II (het reserveteam), 1899 Hoffenheim II en 1860 Munich II. In 2016 begon hij met zijn carrière als trainer, waarna hij in 2020 assistent werd bij FC St. Pauli en in 2022 hoofdtrainer.

Jongste trainer in Premier League

Nog een kanttekening bij het record van de jongste Premier League-trainer: Ryan Mason was in 2021 jonger (29) toen hij aan het roer stond bij Tottenham Hotspur. Maar dat was een tijdelijke job, als interim-trainer dus.

Joël Veltman

Als je goed genoeg bent, dan ben je oud genoeg, is een van de clichés in de voetbalwereld. Toch is het voor enkele spelers van de club misschien wat onwennig, dat hun trainer jonger is dan zijzelf. Zeven spelers van de huidige selectie zijn ouder dan de Duitser, waaronder James Milner (38), Adam Lallana (36), Danny Welbeck (33) en Joël Veltman (32).