Falende Kylian Mbappé en Antoine Griezmann bezorgen Frankrijk historische statistiek op EK

Frankrijk heeft met dank aan Spanje op bizarre wijze historie geschreven. Net als Oranje zijn ook de Fransen zeker van de volgende ronde doordat de Spanjaarden maandagavond van Albanië wonnen. De gemiste kansen van de Franse aanvallers hebben dus geen fatale gevolgen, maar ze gaan wel de geschiedenisboeken in.

Frankrijk heeft net als Nederland vier punten in Groep D en is daardoor al zeker van de volgende ronde. De Fransen kunnen namelijk nog wel derde worden in de groep, maar behoren dan sowieso tot een van de vier beste nummers drie. De nummers drie van de groepen A (Hongarije) en B (Kroatië) eindigden namelijk op drie en twee punten. Frankrijk kan ook nog eerste of tweede worden en speelt dinsdag tegen Polen, terwijl Oranje het opneemt tegen Oostenrijk.

Kansenmissende Fransen

Frankrijk hoopt tegen Polen niet alleen te winnen, maar ook eindelijk een keer zelf te scoren. De Fransen begonnen het EK met een 1-0 zege op Oostenrijk. Dat doelpunt kregen ze echter cadeau van oud-Ajacied Maximilian Wöber. De Oostenrijke verdediger knikte de bal in eigen doel en schonk Frankrijk daarmee de drie punten. Kylian Mbappé, die later een gebroken neus opliep, miste later nog een gigantische kans.

Historische prestatie

Ook in het tweede groepsduel tegen Oranje kwam Frankrijk niet tot scoren. Met name Antoine Griezmann liet een aantal grote kansen liggen. Het zorgt ervoor dat Frankrijk na twee duels nog altijd niet zelf heeft weten te scoren. Dat levert ze nu een bijzondere statistiek op.

In de geschiedenis van het EK en het WK is het nooit eerder gebeurd dat een team zich wist te plaatsen zonder ook maar één keer te scoren. Zelfs als dat niet tegen Polen lukt, bereikt Frankrijk 'gewoon' de volgende ronde.

Wel of geen Mbappé?

Het is nog de vraag of Mbappé de Franse ploeg dinsdag aan doelpunten kan helpen. Hij brak dus zijn neus tegen Oostenrijk en bleef tegen Nederland het hele duel op de bank. De sterspeler kreeg een speciaal masker aangemeten om zijn neus tijdens het voetballen te beschermen, maar zelf is hij daar niet echt blij mee.

