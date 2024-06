Feyenoord en hoofdtrainer Brian Priske zijn 'helemaal rond': 'Nu alleen de clubs nog'

Feyenoord en Brian Priske Pedersen zijn er nu ook onderling op papier uitgekomen. Eerder was er al een mondeling akkoord en het AD meldt nu dat de partijen er na goede gesprekken helemaal uit zijn. De handtekeningen ontbreken alleen nog.

Want Feyenoord moet het nog eens worden over een transfer met de huidige club van de Deense coach: Sparta Praag. Een eerder bod van 1 miljoen euro was naar de prullenbak verwezen door de Tsjechen. Zodra Sparta en Feyenoord eruit zijn kunnen de handtekeningen gezet worden en wordt Priske gepresenteerd.

'Feyenoord wil zeker een buitenlandse trainer: één naam prijkt bovenaan verlanglijst' Feyenoord heeft de verlanglijst met potentiële trainers fors kleiner gemaakt. Volgens Voetbal International en 1908.nl zijn er nog maar enkele namen in beeld, waarvan Sparta Praag-trainer Brian Priske zeker een optie is.

'Priske staat te trappelen om te beginnen bij Feyenoord'

Volgens het AD staat Priske te trappelen om de vacature van Arne Slot in te vullen bij Feyenoord. Priske was donderdag en vrijdag met zijn agent Christian Henriksen in Rotterdam. Daar werden met Dennis te Kloese de contractdetails besproken en een officieel persoonlijk akkoord bereikt.

Priske kreeg al een rondleiding in De Kuip en ontmoette meteen andere kopstukken van de Rotterdamse club zoals president commissaris Toon van Bodegom. Het lijkt een kwestie van tijd totdat de transfer wordt afgerond.

Feyenoord moet transfersom neerleggen voor trainer Priske

De laatste stap is en blijft natuurlijk wel het groene licht van Sparta Praag. Bij de Tsjechische kampioen heeft Priske nog een contract tot medio 2026. Feyenoord voorziet geen problemen in die onderhandelingen. De club weet dat er een afkoopsom moet worden neergelegd voor de voormalig Deense international.

Als alles volgens plan verloopt tekent Priske komende week een meerjarige verbintenis bij Feyenoord en kan de Rotterdamse club samen met de nieuwe trainer op jacht naar versterkingen. Aanvaller Anis Hadj Moussa en verdediger Gijs Smal zijn al vastgelegd. Dat deed Dennis te Kloese na overleg met trainer Arne Slot, al wist Feyenoord toen al dat de trainer misschien nog zou vertrekken. Later klopte Liverpool aan en vertrok Slot.

Priske succesvol in Denemarken en Tsjechië

Brian Priske is een opvallende naam. Hij is niet heel bekend in Nederland, maar kan in Denemarken en Tsjechië goede statistieken overleggen. De coach, die als speler een jaartje met Portsmouth in de Premier League speelde, leidde FC Midtjylland naar de landstitel. Ook Sparta Praag wist hij naar het kampioenschap te leiden. Na negen jaren zonder titel won Sparta plots twee keer op rij. Ook werd dit seizoen de beker gepakt.

Priske spreekt de Nederlandse taal na jaren als speler bij KRC Genk en Club Brugge. Ook was hij een seizoen trainer bij Royal Antwerp FC. Als voorganger van Mark van Bommel kende hij een slecht seizoen en werd hij ontslagen, waarna hij naar Praag verkaste.