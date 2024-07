Gemaskerde Kylian Mbappé heeft enorm veel pijn na flinke tik in gezicht tijdens Portugal - Frankrijk

Het is vooralsnog niet het EK van Kylian Mbappé. De Franse superster brak zijn neus in de eerste wedstrijd en speelt sindsdien met een masker. Helaas moet de aanvaller het ook met dat masker nog geregeld ontgelden.

In de tweede helft van Portugal - Frankrijk bijvoorbeeld. Na een corner van Portugal werd de bal door Bernardo Silva keihard tegen het gezicht van Mbappé gekopt. Een enorme klap natuurlijk, zeker voor iemand ruim twee weken geleden zijn neus brak. De ster, die pas één keer scoorde dit EK, bleef vervolgens liggen, deed zijn masker af en moest behandeld worden.

Na een korte blessurebehandeling kon Mbappé uiteindelijk weer verder. Toch bleef hij last houden van zijn neus (of zijn masker) en werd hij in de eerste helft van de verlenging gewisseld. Helaas voor hem zal hij dit hele toernooi nog met het masker moeten spelen. Mbappé heeft al vaak gezegd dat hij helemaal niet blij is met de bescherming, omdat het hem hindert tijdens het voetballen.

Klap van Robert Lewandowski

In de laatste groepswedstrijd kreeg de gemaskerde Mbappé ook al een enorme opdoffer. Robert Lewandowski van Polen sloeg per ongeluk met zijn arm hard op de neus van de nieuwe ster van Real Madrid. Die kon dat niet waarderen en beet de spits nog wat lelijks toe.

