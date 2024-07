Klagende Kylian Mbappé is voorlopig nog niet van zijn masker af: 'Hij moet er maar aan wennen'

De Franse stervoetballer Kylian Mbappé speelt waarschijnlijk de rest van het Europees kampioenschap in Duitsland nog met een masker. En daar is hij niet blij mee.

"Hij moet eraan wennen, want hij moet het masker nog de komende paar weken dragen", zei de Franse bondscoach Didier Deschamps na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen België. Die erkende wel dat het masker invloed heeft op het spel van de 25-jarige Mbappé. Zo belemmert het masker zijn zicht en kan er makkelijk zweet in zijn ogen komen. "Het is niet makkelijk om met een masker te spelen, maar hij boekt al vooruitgang."

Mbappé brak zijn neus in de eerste wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijk. Tegen Nederland kwam hij niet in actie. Mbappé is het spelen met een masker zelf al behoorlijk zat en noemde het een "absolute verschrikking". De stervoetballer wist tot nu toe alleen te scoren uit een penalty, in het duel met Polen (1-1).

In de kwartfinales van het EK neemt Frankrijk het op tegen Portugal.