Geniaal: Thomas Verheydt belt met NAC-speler Boy Kemper, die tijdens finale in kleedkamer zit

Boy Kemper promoveerde gisteren met NAC naar de Eredivisie, maar van de tweede helft van de finale tegen Excelsior maakte hij bijzonder weinig mee. Om een bijzondere reden zat de verdediger in de kleedkamer aan de telefoon met oud-teamgenoot Thomas Verheydt.

Kemper werd na zeventig minuten spelen gewisseld en daarna dook hij gelijk de kleedkamer in. De reden: een trauma wat hij heeft overgehouden. De verdediger speelde twee jaar geleden met ADO Den Haag ook de finale van de play-offs en toen ging het mis. De stress van zo'n belangrijke wedstrijd is voor Kemper ondraaglijk. "Ik kan die spanning gewoon niet aan. Dat is niets voor mij. Ik kan niet op de bank zitten, dat is voor mij veel te spannend", zei de verdediger tegen ESPN.

NAC-verdediger Boy Kemper is er niet gerust op tegen Excelsior: 'Het lijken wel handbaluitslagen' NAC kan zondag terugkeren in de Eredivisie. Dan moet de Keuken Kampioen Divisie-club niet met meer dan vier goals verschil verliezen van Excelsior. Na de 6-2-zege in de heenwedstrijd zit NAC kortom in een zetel.

Thomas Verheydt

Met zijn vingers in zijn oren zat Kemper in de kleedkamer, totdat hij een belletje kreeg. Oud-ploeggenoot Thomas Verheydt hing aan de telefoon. "Ik heb de laatste twintig minuten met mijn oren dicht in de kleedkamer gezeten. Tot Thomas Verheydt me belde, die zit op Curaçao en wilde weten wat er allemaal gebeurde. Ik heb maar opgenomen, want ik wilde niets met de wedstrijd te maken hebben."

'Hij had stress'

Verheydt had niet verwacht dat Kemper op zou nemen, maar hij moest de NAC-speler wel even kalmeren. "Ik spreek hem al de hele week over de finale. Bij ADO hebben we mooie momenten meegemaakt en ook de finale gespeeld tegen Excelsior. Ik zag dat hij gewisseld werd, dus ik probeerde even te bellen. Toevallig nam hij op. Hij bleef in de kleedkamer maar heen en weer lopen en hij had stress. Dus ik moest hem er even doorheen slepen."

'Helemaal gek'

Ook Verheydt deed zijn uiterste best om Kemper rustig te houden, maar dat lukte niet echt. De verdediger hing pas op toen hij het feestje kon vieren met zijn ploeggenoten. "Ik zei dat hij rustig moest blijven en ik zei dat hij eigenlijk terug moest naar die gasten in de dug-out. Om het samen te beleven. Maar hij kon het niet aanzien, dus hij bleef het laatste kwartier in de kleedkamer. Hij was echt zenuwachtig, als hij iets hoorde qua geluid dan deed hij gelijk zijn oren dicht. Hij werd helemaal gek."