Alles en iedereen lyrisch over 16-jarig 'genie' Lamine Yamal: 'Er is een superster geboren'

Lamine Yamal was dinsdagavond goud waard voor Spanje. Hij maakte op schitterende wijze de gelijkmaker tegen Frankrijk en schoot zichzelf zo in de boeken. Het toptalent werd de jongste doelpuntenmaker op een EK ooit en dat leverde talloze positieve kritieken op.

Spaanse bondscoach Luis de la Fuente was lovend na de 2-1 tegen Frankrijk, waarmee de finale bereikt werd. "We hebben een genie gezien", zei De la Fuente over de speler van Barcelona. "Hij kan elke dag beter worden en blijven groeien, met deze instelling, deze volwassenheid en de professionaliteit die hij toont. Waar ik blij mee ben, is dat hij bij ons speelt, dat hij Spaans is en dat we nog vele jaren van hem kunnen genieten."

'Doet Mbappé op oude veteraan lijken'

Ook voormalig Engelse topvoetballers bewierookten de jonge aanvaller. "Er is een superster geboren", zei Gary Lineker, die in de jaren tachtig uitkwam voor de Blaugrana, bij de BBC. "Het was het moment van de wedstrijd. Misschien wel het moment van het toernooi." "Gewoon geweldig", vond ook voormalig international Alan Shearer. "We hebben het het hele toernooi over hem gehad en gezegd wat een belachelijk jonge leeftijd het is. Om dan dat te doen, is ongehoord", doelt hij op de schitterende treffer.

Video | Lamine Yamal scoorde een jaar geleden wonderschone goal op EK onder 17 tégen Frankrijk Lamine Yamal was dinsdagavond trefzeker in de halve finale van het EK voetbal. De 16-jarige aanvaller scoorde namens Spanje op prachtige wijze de 1-1 tegen Frankrijk. Een jaar eerder scoorde hij ook tegen Frankrijk, maar toen tegen de onder 17.

Het doorgaans vrij kritische L'Équipe was eveneens lovend over de Spanjaard, die roots heeft liggen in Equatoriaal Guinea. Yamal kon rekenen op een 8 als eindcijfer, de hoogste beoordeling van iedereen. Bovendien schreef de Franse krant dat Yamal 'Kylian Mbappé, 25 jaar oud, spookachtig en op een oude veteraan doet lijken'.

Records

Yamal brak met zijn treffer het record van jongste doelpuntenmaker het EK ooit, dat tot dinsdagavond op naam stond van Johan Vonlanthen. Hij was 18 jaar en 141 dagen toen hij doel trof namens Zwitserland , terwijl Yamal met zijn 16 jaar en 362 dagen aanzienlijk jonger was op het moment van scoren.

Hij was al de jongste speler die speelde op een Europees kampioenschap en de jongste die een assist gaf op die eindronde (Yamal gaf er tot dusver drie dit EK). Ook is hij jonger dan Pelé, die de jongste was die in actie kwam in een halve finale van een WK of EK.

Video | Bekijk hier alle doelpunten bij Spanje - Frankrijk (2-1) Spanje won dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk in de halve finale van het EK na een zinderende eerste helft. Alle doelpunten vielen in het eerste halfuur. Zeker de treffer van Lamine Yamal (16 jaar) was van grote klasse.

