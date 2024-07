Harde uithaal naar Xavi Simons: 'Sterrengedrag achterwege laten en normaal gaan doen'

Wim Kieft heeft zich enorm gestoord aan het gedrag van Xavi Simons tijdens het EK. De oud-spits hoopt dat iemand de Oranje-international wijst op zijn houding en hij snel beterschap toont.

Dat schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Het valt te hopen dat Xavi Simons snel volwassen wordt", vindt hij. Daarmee sluit hij zich aan bij de kritiek van twee collega's bij de krant. Journalist Mike Verweij noemde Simons een 'verwende kleuter' omdat hij na de verloren halve finale tegen Engeland niet met de Nederlandse pers wilde praten. Er zou vanuit Nederland iets gezegd zijn over Simons wat hij niet kon waarderen.

Dat viel ook journalist Sjoerd Mossou op, zo schreef hij eerder in het AD: "Ergens heeft Simons blijkbaar het waanbeeld opgevat dat het Nederlandse meningencircus hem structureel kleineert, vernedert, beschimpt en bekritiseert."

Kieft begrijpt daar maar weinig van. "Pers en kritiek horen erbij", vindt de EK-winnaar van 1988. "Laat iemand in zijn omgeving vertellen dat Simons dat sterrengedrag achterwege moet laten en normaal gaat doen." Verweij opperde ook dat Simons in gesprek moet met Memphis Depay, aangezien hij jaren geleden ook een moeizame relatie had met de pers. Inmiddels gaat dat stukken beter.

Simons moet volgens Kieft ook af van 'dat gemakkelijke vallen en altijd die verongelijktheid'. Als dat hem lukt, dan ziet Kieft de toekomst van Simons enorm rooskleurig in. "Dan komt het goed, want hij kan voortreffelijk voetballen."

Bayern München of Manchester United?

De vraag is waar Simons komend seizoen zijn kunsten gaat vertonen. Na een sterk seizoen als huurling bij RB Leipzig heeft de speler van Paris Saint-Germain de interesse van topclubs gewekt. Manchester United zou de Oranje-international dolgraag naar Engeland willen halen en ook Bayern München is geïnteresseerd.