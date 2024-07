'Xavi Simons heeft beeld dat media hem structureel kleineren, vernederen, beschimpen en bekritiseren'

Het verhaal gaat dat Xavi Simons na de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK voetbal alleen met buitenlandse journalisten wilde praten. Hij schreeuwde volgens getuigen iets over een Nederlands medium dat hem 'kapot had gemaakt'. En daarom liep hij alle Nederlandse journalisten voorbij.

Sjoerd Mossou was namens het AD ter plekke in Duitsland en heeft het gedrag van de aanvallende middenvelder van redelijk dichtbij kunnen volgen. In zijn column geeft hij zijn blik op dit akkefietje tussen Simons en de pers. Het begon er al mee dat Simons tijdens het toernooi geen enkele keer aanschoof bij de mediamomenten. Als enige basisspeler liet hij verstek gaan bij de gesprekjes die de KNVB organiseerde.

"Alleen als het echt niet anders kon, bij rechtenhouder NOS bijvoorbeeld, zei hij kort wat in het Nederlands", aldus Mossou.

Vernedering

Elke voetballer krijgt in zijn loopbaan te maken met zowel lofuitingen als uitingen van onvrede. Daar moeten ze maar mee dealen, is de strekking van Mossou. En daar moeten ze niet selectief mee omgaan. Want is Simons het dan vergeten dat hij tijdens zijn jaar bij PSV, in 2022/2023, werd overladen met complimenten en individuele prijzen?

"Ergens heeft Simons blijkbaar het waanbeeld opgevat dat het Nederlandse meningencircus hem structureel kleineert, vernedert, beschimpt en bekritiseert", schrijft Mossou.

Influencer

Simons had geen gebruikelijke jeugd. Al op zeer jonge leeftijd werd hij klaargestoomd voor een topcarrière in het voetbal. Op zijn zevende werd hij gekneed door de jeugdopleiding van FC Barcelona. Als puber ging hij naar de jeugdacademie van Paris Saint-Germain. Onderwijl werd hij een superster op social media, met al twee miljoen Instagram-volgers op zijn zestiende. En die vonden natuurlijk elk videoclipje met een dribbeltje helemaal geweldig.

Likes

Wellicht, stelt Mossou voorzichtig, heeft Simons daardoor een ietwat schreef wereldbeeld opgelopen. Eentje waarin mensen altijd voor hem applaudiseren, waarin weinig tegenspraak is, zodat hij het simpelweg niet begrijpt of accepteert als er wat tegenwind is.

"Het is niet overdreven te stellen dat hij opgroeide in een zee van likes, van digitale duimpjes omhoog, van bewonderaars die hem allemaal oneindig schattig en geweldig vonden", aldus Mossou.

EK 2024

Simons beleefde enkele hoogtepunten op het EK, zoals zijn formidabele goal in de halve finale tegen Engeland. Ook kan je hem geen gebrek aan inzet verwijten in Oranje; eerder andersom: hij wil vaak te veel en kiest te lastige oplossingen. Van zijn vijftien pogingen om te dribbelen slaagden er in het hele toernooi slechts vier. Van zijn tien schoten waren er maar vier tussen de palen gemikt.

Eerder sprak Mike Verweij van De Telegraaf zich uit over het gedrag van Simons. Hij vindt dat de speler 'snel volwassen moet worden' en zich misdraagt met negatieve gebaartjes tegen ploeggenoten.