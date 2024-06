Heeft bondscoach Ronald Koeman toch gelijk over blessure Robert Lewandowski? 'We krijgen ze allemaal weer op de been'

De blessure van Robert Lewandowski houdt Polen en het Nederlands elftal bezig. De superspits raakte in het laatste oefenduel van Polen geblesseerd en mist waarschijnlijk het duel met Oranje. Ronald Koeman betwijfelde onlangs of de blessure wel zo ernstig is, wat voor irritaties zorgde binnen het Poolse kamp. Vrijdag kwam de bondscoach van Polen met een nieuwe update.

Bondscoach Michael Probierz bevestigt twee dagen voor het duel van Oranje dat Lewandowski aan de betere hand is. Maandag liep hij een spierscheuring op, sindsdien is er verwarring over de spits van FC Barcelona en loopt de berichtgeving uiteen. Volgens Probierz is Lewandowski er weer bij tijdens het tweede groepsduel tegen Oostenrijk.

Lewandowski op de training

"Robert zal waarschijnlijk de ploeg versterken voor de wedstrijd tegen Oostenrijk", zo verzekerde hij de journalisten tijdens een persconferentie. "Ik ben verbaasd als ik reacties lees dat het onmogelijk is als een spier gescheurd is. Er zijn verschillende gradaties van zo'n blessure." Lewandowski stond vrijdag overigens gewoon op het trainingsveld, al trainde hij niet met de groep mee. Wanneer hij precies in actie kan komen, blijft dus afwachten.

Probierz heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat Lewandowski nog van waarde kan zijn. "We krijgen ze allemaal weer op de been", aldus Probierz. Meer details wilde hij niet geven over de blessuregevallen bij Polen.

Koeman twijfelt openlijk

De blessure van Lewandowski zorgde voor een klein relletje tussen Nederland en Polen, nadat Ronald Koeman openlijk twijfelde aan de berichten van de tegenstander van zondag. "Ik weet nooit of alle berichten die gezegd worden waar zijn. We zien zondag of hij wel of niet speelt", zo vertelde de Nederlandse bondscoach eerder deze week tijdens de persconferentie. "Ik heb altijd mijn twijfels."

Dat zorgde dan weer voor veel irritatie bij de tegenstander van zondag. Met name bij de Poolse bondscoach. "Ik ken hem niet persoonlijk dus het is moeilijk voor mij om te zeggen hoe hij denkt, maar Robert speelt zondag zeker niet. Als hij dat niet gelooft, moet hij FC Barcelona bellen", zo reageerde hij op Koemans woorden.

Problemen bij Polen

Naast de blessure van Lewandowski kent Polen nog meer problemen. Oud-Ajacied Arek Milik mist het EK vanwege een blessure, terwijl Karol Swiderski en Pawel Dawidowicz ook niet ongeschonden uit het oefenduel met Turkije kwamen. Medici van Polen twijfelen of zij tegen Oranje kunnen spelen.

