Poolse bondscoach vol verbazing over uitspraak Ronald Koeman: 'Als hij dat niet gelooft...'

Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag tijdens de persconferentie weten dat hij er niet zo zeker van is dat Robert Lewandowski daadwerkelijk het EK-duel met Oranje mist. De Poolse spits raakte in een oefenwedstrijd geblesseerd, maar Koeman twijfelde aan de ernst van de blessure. De Poolse bondscoach Michael Probierz verbaast zich over die uitspraak.

Lewandowski viel maandag met een spierblessure uit in het duel tegen Turkije. Al snel liet Probierz weten dat het duel met Nederland van zondag te vroeg komt, maar hij is hoopvol dat de spits van FC Barcelona het duel met Oostenrijk wel kan halen. Koeman plaatste woensdag op de persconferentie echter zijn vraagtekens bij de ernst van de blessure.

'Als hij dat niet gelooft...'

Probierz schoof later op de dag ook aan bij een persconferentie en gaf aan verbaasd te zijn over de woorden van zijn collega."Ik ken hem niet persoonlijk dus het is moeilijk voor mij om te zeggen hoe hij denkt, maar Robert speelt zondag zeker niet. Als hij dat niet gelooft, moet hij FC Barcelona bellen."

Voor Polen is de blessure van Lewandowski de volgende klap. Eerder raakte ook oud-Ajacied Arkadiusz Milik geblesseerd. Zijn blessure is een stuk zwaarder, want hij mist het hele EK. Ook Karol Swiderski en Pawel Dawidowicz zijn een twijfelgeval voor het duel met Nederland nadat ze pijntjes overhielden aan het duel met de Turken.

Ook zorgen om Nederlandse spits

Voor Koeman zelf kwamen er later op de woensdag ook blessurezorgen bij voor de spitspositie. Nadat hij op het middenveld al Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Mats Wieffer en Marten de Roon zag afhaken, moest Brian Brobbey de training staken na een botsing met Matthijs de Ligt. De schade bij de spits van Ajax lijkt echter mee te vallen.

