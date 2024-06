Hoe Quincy Promes opnieuw vanaf de bank naar Nederland - Oostenrijk zal moeten kijken

Nederland speelt dinsdag op het EK tegen Oostenrijk en dat is niet voor het eerst. Sterker nog: ook op het vorige EK stonden beide landen tegenover elkaar. Tien spelers van toen zijn ook in Berlijn weer van de partij, maar de rest zien we niet meer terug. Onder hen ook de inmiddels veroordeelde Quincy Promes.

Nederland speelde op het uitgestelde EK van 2020 tegen de Oostenrijkers en deed dat in eigen huis. Het EK werd namelijk door heel Europa gespeeld en Amsterdam was een van de speelsteden. Nederland won met 2-0 dankzij doelpunten van Memphis Depay en Denzel Dumfries. Zij staan dinsdag waarschijnlijk opnieuw in de basis, maar dat geldt niet voor alle spelers van toen. Een van hen is zelfs al gestopt en een andere draait binnenkort mogelijk de bak in.

Van oud naar jong

Het Nederlands elftal, toen overigens nog gecoacht door Frank de Boer, begon met de inmiddels gestopte Maarten Stekelenburg als doelman. Wat dat betreft is er dus veel veranderd, want Stekelenburg werd toen met zijn 38 jaar de oudste speler in de EK-geschiedenis van Oranje. Bart Verbruggen keept dinsdag in Berlijn en hij is juist de jongste doelman die Nederland ooit liet keepen op het EK.

Bart Verbruggen is dol op leren en wil werken aan ieder klein detail: 'Ik ben in geen enkel aspect perfect' Het was een jaar of zes geleden toen Bart Verbruggen nog op de bank zat bij NAC onder 17. Hij nam een mental coach, kwam in de basis en vanaf toen ging het snel. Hij ontwikkelde zich tot een voetballende keeper. Eentje die lovende kritieken krijgt van coaches als Vincent Kompany en Roberto De Zerbi. Nu staat Verbruggen als nummer 1 onder de lat bij Oranje, en wil daar de komende jaren gewoon blijven staan.

Naast Dumfries en Depay lijkt Stefan de Vrij de enige andere basisspeler van toen die nu weer aan de aftrap staat. Daley Blind, Matthijs de Ligt, Wout Weghorst en Georginio Wijnaldum beginnen waarschijnlijk op de bank. Marten de Roon en Frenkie de Jong zijn er door blessures helemaal niet bij en ook Patrick van Aanholt werd niet opgeroepen.

Nathan Aké, Ryan Gravenberch en Donyell Malen vielen toen allemaal in en zijn ook nu onderdeel van de EK-selectie. Aké is de enige van hen die inmiddels promotie heeft gemaakt, want hij is onomstreden in de basis van Oranje. In totaal zijn tien spelers dus weer van de partij.

Veroordeelde Promes

Toch is de opmerkelijkste naam van toen er helemaal niet bij. Quincy Promes bleef in Amsterdam negentig minuten aan de kant en ook nu zal hij vanaf de bank moeten toekijken. Dat moet hij dan wel in Dubai doen, want daar werd hij enkele maanden geleden gearresteerd toen hij doorreed na een auto-ongeluk. Dat was niet zo handig, want in Nederland heeft hij nog een aantal celstraffen open staan.

Van Promes was tijdens de vorige Nederland - Oostenrijk namelijk al bekend dat hij verdacht werd van het neersteken van zijn neef. Bondscoach De Boer geloofde de aanvaller echter toen hij beweerde onschuldig te zijn en kreeg door het oproepen van Promes heel veel kritiek.

Zo werd Quincy Promes betrapt op het importeren van cocaïne: 'Risico van het vak' In Dubai start ergens in de komende dagen de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. Nederland heeft gevraagd om zijn uitlevering, omdat hij hier meerdere delicten heeft gepleegd. Zijn grootste misdaad is het importeren van cocaïne, waarvoor Promes zes jaar de bak in moet. Promes en zijn handlangers raakten één container kwijt, maar daarvoor wist de politie al van zijn misdaden.

De rechter was minder coulant en veroordeelde hem tot een celstraf van anderhalf jaar. Later kwam daar nog zes jaar bij vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Het hoger beroep loopt overigens nog in beide zaken.

Proces om uitlevering loopt nog

Hij leek desondanks veilig te zijn in Rusland als speler van Spartak Moskou, maar na een trainingskamp in Dubai sloeg het noodlot dus toe. Nederland vroeg Dubai om uitlevering, maar er is nog geen duidelijk over of dat wel of niet gaat gebeuren. Sindsdien is het al enige tijd stil rondom Promes. Wel werd bekend dat hij niet meer in de gevangenis zit, maar het land kan hij gedurende de uitkomst van het proces over zijn uitlevering niet verlaten.

Quincy Promes gespot op voetbalveld, met andere profvoetballer Quincy Promes is nog altijd geen vrij man, maar kan zich wel 'vrij' bewegen in Dubai. Daar maakt de veroordeelde Nederlandse voetballer dankbaar gebruik van. Hij staat namelijk alweer op het voetbalveld.

Het is te hopen dat hij dinsdag toch ergens tv weet te scoren, zodat hij kan zien hoe zijn oude teamgenoten voorin als een warm mes door de Oostenrijkse boter weten te snijden.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.