Quincy Promes dieper in de problemen: Spartak Moskou verbreekt banden met voetballer

Quincy Promes staat niet langer onder contract bij Spartak Moskou. De Russische club heeft maandag bekendgemaakt dat het contract van de voetballer is beëindigd. Promes werd afgelopen winter tijdens een trainingskamp in Dubai opgepakt en dreigt uitgeleverd te worden aan Nederland, waar hij nog een flinke celstraf moet uitzitten.

Promes was met Spartak deze winter in Dubai voor een trainingskamp en veroorzaakte daar een verkeersongeluk. Hij reed daarna door en dat was reden voor de politie om hem voor zijn terugvlucht naar Rusland aan te houden. Dat was een probleem, want Promes is in Nederland veroordeeld voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij drugshandel.

Quincy Promes gespot op voetbalveld, met andere profvoetballer Quincy Promes is nog altijd geen vrij man, maar kan zich wel 'vrij' bewegen in Dubai. Daar maakt de veroordeelde Nederlandse voetballer dankbaar gebruik van. Hij staat namelijk alweer op het voetbalveld.

Het hoger beroep in beide zaken loopt nog, maar Nederland vroeg wel om zijn uitlevering. Daardoor kon hij tot op de dag van vandaag niet terugkeren naar zijn club. Spartak ziet dat niet snel veranderen en heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen: "Helaas ziet het er niet naar uit dat de omstandigheden gaan veranderen en dus is het niet mogelijk om over een langer verblijf van Promes te praten."

Promes vluchtte naar Rusland

Promes tekende begin 2021 voor drieënhalfjaar bij de Russische club, waar hij eerder al onder contract had gestaan. Hij kwam toen over van Ajax en dat was niet zomaar. De zaak rondom het neersteken was toen namelijk al bekend. Promes was toen echter nog niet veroordeeld en deed zelfs nog mee tijdens het EK van 2021. Bondscoach Frank de Boer kreeg veel kritiek op het oproepen van Promes.

Hoe Quincy Promes opnieuw vanaf de bank naar Nederland - Oostenrijk zal moeten kijken Nederland speelt dinsdag op het EK tegen Oostenrijk en dat is niet voor het eerst. Sterker nog: ook op het vorige EK stonden beide landen tegenover elkaar. Tien spelers van toen zijn ook in Berlijn weer van de partij, maar de rest zien we niet meer terug. Onder hen ook de inmiddels veroordeelde Quincy Promes.

De aanvaller leek in Rusland veilig voor de Nederlandse justitie, want er is geen uitleveringsverdrag met de Russen. Dat was helemaal het geval toen Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel en bijna alle Europese landen sancties instelden tegen het land. Ook Nederland deed daaraan mee.

Reis naar Dubai lijkt fataal

Dat Rusland zelf Promes zou uitleveren leek dan ook een utopie, maar toen hij begin dit jaar werd opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten kwam hij toch in de problemen. Nederland heeft met dat land wel een uitleveringsverdrag en dus werd direct om zijn uitlevering gevraagd. Dat proces loopt al enige tijd en het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk tot een uitlevering gaat komen. Hij mag de Emiraten niet uit, maar zit ook niet in de cel.

Quincy Promes laat zich voor het eerst zien na verlaten van gevangenis in Dubai Voor het eerst sinds lange tijd heeft Quincy Promes weer een teken van leven gegeven. De voetballer zat een tijdlang vast in Dubai, maar kwam eerder deze maand in afwachting van de uitspraak weer op vrije voeten. Een snelle comeback als voetballer lijkt er voor de 32-jarige voorlopig niet in te zitten.

Promes zou in Nederland nog 7,5 jaar de cel in moeten. Anderhalf jaar voor de steekpartij en ook nog eens zes jaar voor de betrokkenheid bij drugshandel. Die laatste zaak kwam pas later aan het licht. Zoals gezegd loopt het hoger beroep in beide zaken nog. In theorie zou hij dus nog aan een celstraf kunnen ontsnappen. Zelfs als hij uitgeleverd zou worden.

Van Jupiler League naar Oranje

Promes debuteerde namens FC Twente in de Eredivisie. Na een sterk jaar bij Go Ahead Eagles in de toenmalige Jupiler League (later: Keuken Kampioen Divisie) op huurbasis brak hij definitief door bij de club uit Enschede. Spartak Moskou sloeg in de zomer van 2014 toe en haalde hem naar Rusland. Daar groeide hij uit tot een van de sterspelers en via een mislukt avontuur bij Sevilla belandde hij in 2019 bij Ajax.

Quincy Promes laat zich voor het eerst zien na verlaten van gevangenis in Dubai Voor het eerst sinds lange tijd heeft Quincy Promes weer een teken van leven gegeven. De voetballer zat een tijdlang vast in Dubai, maar kwam eerder deze maand in afwachting van de uitspraak weer op vrije voeten. Een snelle comeback als voetballer lijkt er voor de 32-jarige voorlopig niet in te zitten.

Daar was hij lange tijd een sterk duo met Hakim Ziyech, waarmee hij nog altijd goed bevriend is. Uiteindelijk keerde hij begin 2021 terug naar Spartak. Dat avontuur is nu dus definitief ten einde gekomen. Promes speelde in totaal vijftig interlands en maakte zeven doelpunten voor Oranje.