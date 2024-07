Hoop voor Oranje na prima EK met 'beperkte' selectie: 'Die potentie is er'

Het EK voetbal zit er voor het Nederlands elftal op na de nederlaag tegen Engeland. Een doelpunt in de laatste minuut van de Engelse spits Ollie Watkins werd Oranje fataal in de halve finale. Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld reisde samen met Aron Kleeven de ploeg van Ronald Koeman het hele EK achterna en blikt terug op het toernooi van Oranje.

De aanloop naar het EK was erg rommelig voor het Nederlands elftal. Middenvelders Frenkie de Jong, Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Quinten Timber raakten geblesseerd en dus kwam Koeman met een groot probleem te zitten. In de groepsfase verliep het erg stroef, maar na de derde plek in de poule wist Oranje toch de halve finales te bereiken.

Dit is het eindrapport van het Nederlands elftal na het EK 2024 Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK en de spelers reizen alweer terug naar bestemmingen elders op de wereld. Het was een bewogen EK voor sommige spelers. Een aantal steeg boven zichzelf uit, maar een aantal zakte ook door de ondergrens heen. Hoe hield dit Nederland zich staande zonder een grote naam als Frenkie de Jong? Het eindrapport van Oranje.

Beperkte selectie

Het spel van Oranje was niet altijd even goed volgens Kraaijeveld: "Echt aanhaken bij elite is niet gelukt. Daar hadden we een overtuigender EK moeten spelen. We staan erg ver af van Spanje als je die ziet spelen." Nederland trof tijdens het toernooi twee toplanden en kon daar ook weinig indruk maken. "We hebben Frankrijk en Engeland niet geïmponeerd. Tegen Frankrijk heb je alleen maar tegengehouden en ook tegen Engeland heb je het erg zwaar gehad."

Daar is voor Kraaijeveld ook een simpele verklaring voor: "We moeten niet vergeten dat we veel spelers missen met blessures. Hopelijk zijn De Jong en Koopmeiners er straks weer bij. Dan heb je veel meer mogelijkheden. Je hebt nu best wel een beperkte selectie gehad door de afwezigen. Als je dat in ogenschouw neemt is het een prima toernooi geweest."

Op naar het WK 2026

Oranje begint na de zomer aan de route richting het volgende eindtoernooi: het WK van 2026. Als het dan iets meer meezit qua blessures kan daar iets moois ontstaan. "Er zijn voor Ronald Koeman alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Nederland wel kan aanhaken. Die potentie is er", denkt Kraaijeveld.

Blik op EK 2028 en WK 2026: zo zien de routes naar de volgende eindtoernooien voor Oranje er uit Het EK voetbal 2024 zit er op voor Nederland. Het duurt weer even voor de Oranjefans zich weer kunnen vermaken op een eindtoernooi. Zo zien de routes naar het volgende EK en volgende WK er uit.

Doorselecteren of niet?

Koeman hield tijdens het EK vast aan de ervaren spelers en gaf Memphis Depay, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij veel vertrouwen. Moet hij nu doorselecteren: "De Vrij en Van Dijk zijn op leeftijd, maar spelen nog op topniveau bij Inter en Liverpool. Over twee jaar kunnen ze nog steeds bij zo'n club spelen en er gaan ook altijd spelers mee voor de ervaring. Denk aan André Ooijer in 2010."

Virgil van Dijk vecht tegen tranen na pijnlijke uitschakeling op EK: 'Ik moet hier staan, geen woorden voor' Als een echte aanvoerder stond Virgil van Dijk direct na de uitschakeling op het EK de NOS te woord. De verdediger zocht naar woorden na de late winnende treffer van Engeland via Ollie Watkins. "Ik moet hier staan, maar weet ook niet wat ik moet zeggen", aldus Van Dijk.

Wel ziet hij dat vooral de oudere verdedigers zich zorgen moeten maken. "We hebben veel jonge en getalenteerde verdedigers. Dus er zullen ongetwijfeld dingen gaan schuiven."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.