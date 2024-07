'Hoopje ellende' Domenico Tedesco is de schuldige van uitschakeling België op EK: 'Dat is het ergerlijke'

Er is maar één echte schuldige voor de roemloze uitschakeling van België op het EK voetbal en dat is bondscoach Domenico Tedesco. Dat is de conclusie van de Belgische analisten na de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finale. "Hij heeft de uitschakeling uitgelokt."

Bij Deviltime, het analyseprogramma van de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN), zaten maandagavond de Nederlandse oud-voetballer Jan Mulder en zijn Belgische oud-collega Marc Degryse. Zij konden niet anders dan concluderen dat De Italiaanse Duitser heeft gefaald. "Hij wilde op het EK te vaak uitproberen en daarmee heeft hij de uitschakeling uitgelokt", waren de analisten het met elkaar eens.

Kevin de Bruyne

“We hebben het de Fransen niet moeilijk gemaakt, maar eigenlijk wílde Tedesco dat ook niet doen. Dat is net het ergerlijke. Dit deugde niet.” Als bewijs koos Degryse voor tactische keuzes van Tedesco. Met name de positie van Kevin de Bruyne en Loïs Openda werden kritisch bekeken. “De Bruyne had aan de match moeten starten zoals hij het laatste halfuur gespeeld heeft - hóóg op het veld. Nu heeft hij een uur als stofzuiger gespeeld en moeten controleren..."

'Drie van de vier wedstrijden niet gescoord'

Mulder en Degryse gaan verder: "Het experiment met Openda heeft in het verleden al niet goed uitgepakt, waarom probeert hij het dan nog eens uitgerekend tegen Frankrijk? Op een EK moet je geen dingen uitproberen, maar vasthouden aan wat goed liep in het verleden. Het hele toernooi verliep stroef en zonder overtuiging. We hebben in drie van de vier wedstrijden niet gescoord! Dan moeten we niet naar de verdediging kijken, maar naar onze aanval, waar net onze sterkte zou moeten liggen.”

'Hoopje ellende'

Tedesco kreeg dus de schuld van de Belgen. Het Nieuwsblad zag in Duitsland dat de bondscoach als 'een hoopje ellende' de pers te woord stond na de uitschakeling. Veel zei hij echter niet, want hij bleef volgens het medium maar terugkomen dat het té snel na de wedstrijd was om iets zinnigs te zeggen.

'Dan zien we wel binnen een paar weken'

Cijfers wilde de bondscoach niet geven. Niet aan zijn ploeg tegen Frankrijk en zeker niet over het gehele EK gezien. "Een uur na het laatste fluitsignaal en een tegendoelpunt in de 85ste minuut…. Dan is het moeilijk om dat te doen. Maar we gaan het EK analyseren en dan zien we wel binnen een paar weken.” Over zijn eigen EK en toekomst was hij kort, maar krachtig: als het aan hem ligt blijft hij bondscoach van de Rode Duivels.

'Het gaat om België'

"Dat weet je wanneer je een contract tekent", zei hij na een vraag over de emoties bij de fans en het feit dat hij nu zo onder vuur ligt. "Die emoties horen bij verlies. Ik kan enkel zeggen dat ik veel vertrouwen heb in dit team en dat het resultaat en de manier waarop we speelden een verschillende zaak zijn. Op sommige vlakken kunnen we beter, op sommige vlakken was het goed. Ik wil verder met België, maar het is niet het moment om over mij te praten. Het gaat om België, niet om mij.”

EK voetbal

