Hugo Borst geeft Xavi Simons advies voor hulp: 'Wesley Sneijder is de man die hem kan helpen'

Hugo Borst denkt dat Xavi Simons hulp nodig heeft om weer in een goed blaadje te komen bij Oranje. In zijn column in het Algemeen Dagblad denkt de schrijver dat de aanvallende middenvelder de weg van Clarence Seedorf inslaat.

Borst trekt in zijn column een vergelijking tussen Simons en Seedorf. "Als Memphis in het klein gelijkenissen vertoont met Ronaldo dan is Xavi definitief de weg van Clarence Seedorf ingeslagen. Een trotse man die nooit de warmte kreeg van Jan Publiek. Een geweldige clubvoetballer, grossierend in hoofdprijzen, maar in Oranje een voetballer die niet overtuigde, misschien omdat hij altijd zo aan het forceren was."

Seedorf

Een generatie voor Simons had Seedorf ook het idee dat hij niet de waardering kreeg die hij verdiende. "Een koppig voetbalicoon wilde in Nederland maar niet geliefd worden. Wij van de media hielpen niet mee door hem te framen als irritante Mister-Know-It-All. Xavi, nu nog geen topvoetballer maar wel op weg er een te worden, eist in een exclusief interview bij CNN het respect van Nederland waar ook Clarence altijd om vroeg. Een valkuil. Dat werkt niet zo. Daarvoor moet je eerst leuk en aardig gevonden worden. Denzel Dumfries heeft dat."

Wesley Sneijder

Borst denkt dat Wesley Sneijder de juiste persoon is om de mening van de publieke opinie over Simons te veranderen. "Iemand die Xavi gek genoeg op het goede spoor zou kunnen zetten is Wesley Sneijder. Hij is altijd aanspreekbaar geweest voor iedereen, desnoods belt Wes zelf om een criticus van een tegendeel te overtuigen. Sneijder had ook geen droevig koppie, geen maniertjes, hanteerde geen boycots."

Boycot

De boycot waar Borst het over heeft is de persboycot die Simons na het EK instelde richting de Nederlandse pers. De aanvallende middenvelder praatte met verschillende media uit het buitenland, maar niet met de pers uit ons eigen land. De reden hiervoor maakte Simons zelf niet bekend. Vanuit verschillende hoeken kwamen echter geluiden dat Simons vond dat de Nederlandse pers hem 'kapot had gemaakt'.