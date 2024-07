Hugo Borst ziet slechts vier subtoppers bij Oranje: 'En hij is de enige sloopkogel'

Hugo Borst heeft nog geen hoge pet op van de individuele kwaliteiten binnen het huidige Oranje. Volgens de columnist van het Algemeen Dagblad zijn er geen topspelers die internationaal worden gewaardeerd, maar hebben we wel vier 'subtoppers'.

'Uitzonderlijke voetballers nu? Nul. Topvoetballers? Nul? Subtoppers: drie. Memphis Depay, Cody Gakpo en Virgil van Dijk', noemt Borst de eerste drie subtoppers van Oranje. 'Je mag ze ook pseudo- topvoetballers noemen, maar dat is weer zo onaardig. We hebben wel één sloopkogel: Denzel Dumfries. Internationaal geen topvoetballer, wél een subtopper. Dat hij de afgelopen twee eindtoernooien uitblinker van Oranje was, zegt alles.'

Neemt Nederlands elftal op EK voortijdig afscheid van Wolfsburg? 'Nu gaat het erom' De hele selectie stond - misschien wel voor het laatst - op het trainingsveld in Wolfsburg. Maandag gaat men naar München toe en zal daar de laatste training voor het duel met Roemenië afwerken. En iedereen weet: verliezen is naar huis. "Nu gaat het erom", zei Memphis op een persmoment vlak voor de training. Denzel Dumfries, die er ook zat, is weer helemaal fit.

Social media

Volgens Borst speelt ook de beïnvloeding door social media mee bij de mindere prestaties van Oranje. 'In Oranje speelt Gen Z. Jongemannen die graag veel tijd spenderen aan social media en buiten het virtuele louter beleefd, leuk of hartelijk met elkaar omgaan. Aanvoerder Van Dijk erkent het zelf: het schort aan communicatie.'

Geen vertrouwen

Borst ziet door deze twee redenen Oranje niet tot de finale komen. De columnist verwacht dat Oranje misschien nog van Roemenië en Oostenrijk of Turkije wint, maar dat de halve finale sowieso het Waterloo zal zijn. 'Daarna komt Oostenrijk of Turkije. Als Oranje dan zijn Waterloo niet vindt, dan sneuvelt het op het veld van eer tegen Spanje, Duitsland, Portugal of Frankrijk. De reden is genoemd: geen uitzonderlijke spelers, geen topvoetballers.'

'Koeman is vrij gewoontjes'

Oranje wordt ook geen Europees kampioen volgens Borst, omdat de trainer Koeman, net als de spelers, niet van buitencategorie is. 'Voeg daaraan toe dat Koeman als trainer vrij gewoontjes is. Bij zijn laatste publieke optreden zat hij verdwaasd tegenover Jeroen Stekelenburg. Die moest Koeman vertellen dat Nederland zojuist een wanvertoning had afgeleverd. Koemans antwoord: 'Dus jij vond het een wanvertoning?' Dat is 139 uur geleden.'