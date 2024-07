'Ik had 'm dan laten douchen': Johan Derksen geeft twee spelers onder uit de zak bij Oranje

Nederland speelde een degelijke wedstrijd tegen Roemenië op het EK voetbal en plaatste zich met een 3-0 zege voor de kwartfinales. Feeststemming, zou je zeggen, bij Vandaag Inside. Maar Johan Derksen maakte zijn reputatie waar en vond genoeg punten om spelers bij Oranje af te zeiken.

Vooral Memphis Depay, dit hele EK al de gebeten hond bij veel analisten, moest het ontgelden van Derksen. "Ik hem ondertussen het grote probleem aan het worden ", begon Derksen zijn betoog bij Vandaag Inside dinsdagavond na de achtste finales.

'Laat Memphis Depay maar onderwerp van gesprek zijn, dan scoort Cody Gakpo wel zijn doelpunten' Daar gaat Cody Gakpo, sprintend naar de dugout nadat hij Nederland eigenhandig uit de put heeft getrokken. Een prachtige aanval rondde hij dito af. Geen dansje, gewijs naar zichzelf. Nee, hij wil geen aandacht. Hij geeft deze graag aan iemand anders. Hij knuffelt een staflid, die Gakpo vertelde dat hij als eerst zou scoren. Gakpo is een stille kracht buiten, maar is luid in het veld.

'Hij neemt pedant de corners'

"Memphis laat zich nooit diep aanspelen. Hij is een aanspeelpunt, maar niet om te kaatsen. Hij gaat altijd staan te draaien en te trucen. Hij houdt elke aanval eigenlijk op. Hij neemt pedant de corners en de spelhervattingen, waar geen enkel gevaar uit is ontstaan."

'Die lange Weghorst'

Volgens Derksen kan bondscoach Ronald Koeman weer veel beter voor iemand anders in de spits kiezen. "Als spelers als Malen en Gakpo er ineens staan, die hebben wel diepte in hun spel. Dan ziet het er ineens een stuk anders uit. Als je nu die lange Weghorst opstelt, dan heb je er meer profijt van dan van Memphis in z'n huidige vorm."

Ronald Koeman ziet bij Nederland 'allerbeste man van het veld', en dat is niet Cody Gakpo: 'Daar zijn we nu wel achter' Ronald Koeman zag het Nederlands elftal een geweldige wedstrijd spelen tegen Roemenië. Daarmee stelde Oranje een plek in de kwartfinales veilig. De bondscoach zag dat zijn tactiek succesvol was en sprak vol lof over een aantal sterkhouders.

'Ga maar lekker douchen'

Maar Memphis was niet de enige de kritiek kreeg. Derksen had Xavi Simons eruit gehaald, nadat hij één bepaalde actie uitvoerde tegen Roemenië. "Ik krijg altijd jeuk als ik dan zie dat hij in zo'n belangrijke wedstrijd op de achterlijn een voorzet achter het standbeen geeft. Ik had gezegd: "Ga maar lekker douchen jij". Er staat gewoon iemand vrij in de zestien hè, als hij 'm gewoon met binnenkant voet speelt..."

Nathan Aké vs. Micky van de Ven

Derksen kon wel genieten van Micky van de Ven op linksback. In plaats van Nathan Aké. "Dat is een beetje armoedig in het huidige voetbal: je hebt bijna geen buitenspelers meer, dus moeten de backs aanvallen. Dat kan Van de Ven wél", zegt Derksen. Van der Gijp is het daarmee eens: "Aké heeft aanvallend helemaal niets, hè."

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.