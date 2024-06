Is dit dé pechvogel van het EK voetbal? Verdediger van Tsjechië veroorzaakt wéér een tegendoelpunt

Het is in de groepsfase nog moeilijk te zeggen wie de sterspeler wordt van dit EK, maar de speler met de meeste pech lijkt wel al bekend. Verdediger Robin Hranác beleeft achterin bij Tsjechië twee verschrikkelijke wedstrijden tegen Portugal en Georgië.

De Tsjechen verloren dinsdag hun eerste groepsduel in de slotminuten van Portugal met 2-1. Daar zal vooral Hranác enorm slecht van hebben geslapen. Bij beide goals had hij een negatieve hoofdrol. De 1-1 was een eigen doelpunt nadat zijn doelman een houdbare bal tegen de knie van zijn arme verdediger bokste.

Cristiano Ronaldo en Portugal ontsnappen op EK dankzij voormalig Ajax-speler tegen Tsjechië Het EK is voor Portugal op het laatste moment succesvol begonnen. Lang leek de ploeg met Cristiano Ronaldo op weg naar puntenverlies tegen het enorm verdedigende Tsjechië. In de slotminuut was het een voormalig Ajacied die Portugal alsnog de overwinning schonk: 2-1.

Ook bij de 2-1 ging Hranác de mist in. In de blessuretijd leek hij een lage voorzet simpel te onderscheppen, maar glipte de bal uiterst knullig door zijn binnen. Daardoor kon Francisco Conceicão de bal binnenschieten en verloor Tsjechië alsnog.

Doelpunt Portugal🚨!



92' Francisco Fernandes da Conceição



Portugal 2-1 Tsjechië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VJNjIJZrX2#EURO2024 pic.twitter.com/S1MlNYBU77 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 18, 2024

Ook ongelukkig tegen Georgië

Wie denkt dat de 24-jarige van Viktoria Plzen in de openingswedstrijd wel genoeg pech had voor een heel toernooi, zit mis. Ook tegen Georgië veroorzaakte Hranác een tegengoal. In de blessuretijd van de eerste helft maakte hij hands in het strafschopgebied en ging de bal, na ingrijpen van de VAR, op de stip. De Georgiërs benutten het buitenkansje dankzij Georges Mikautadze. Met een beetje pech wordt ook Hranác in deze wedstrijd dus de schlemiel.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.