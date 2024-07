Kickbokser waarschuwt bondscoach Ronald Koeman met advies over goede vriend Xavi Simons

Het EK voetbal én het Nederlands elftal wachten nog altijd op de échte doorbraak van Xavi Simons. De middenvelder van Paris Saint-Germain komt in Duitsland nog niet lekker uit de verf. Hij krijgt wel steun van een bijzondere vriend, die ook nog een tip voor bondscoach Ronald Koeman heeft.

Tyjani Beztati is een goede vriend van Simons. Hij is kickbokser en vecht op 20 juli tijdens Glory 93. De 26-jarige Marokkaans-Nederlandse vechter staat in Topsportcentrum Rotterdam tegenover Endy Semeleer in de superfight in het weltergewicht. Dat maakt dat Beztati niet de steun aan Simons kan geven, zoals hij gewend is.

Chillen

"Natuurlijk heb ik het liefst dat ik elke wedstrijd erbij kan zijn, kan chillen en ze (Simons en andere spelers van Oranje, red.) goed kan supporten", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar first things first, mijn trainingen zijn op dit moment ook belangrijk en mijn prioriteit." Wie denkt dat Beztati 'gewoon' een goede vriend is en af en toe een wedstrijdje bezoekt, komt bedrogen uit. Beztati is een die-hard fan en was er al heel vaak bij.

'Mijn support is sowieso daar'

"Ik ben ook dit EK erbij geweest. Niet bij alle wedstrijden, want ik zit dus in trainingskamp. Maar ik heb de wedstrijden gepakt die ik mee kon pakken. Mijn support is sowieso daar", zegt hij tegen deze site. Dat hij Oranje overal volgt, bewijst Beztati. "Op het WK in Qatar in 2022 was ik er bijvoorbeeld helemaal bij."

Appje naar Koeman

Beztati ziet ook dat zijn goede vriend Simons nog niet helemaal lekker uit de verf komt. Als hij bondscoach Ronald Koeman op WhatsApp zou hebben, wat zou hij dan zeggen tegen de baas van het Nederlands elftal? "Dat hij Xavi op zijn eigen plek moet laten staan. De rest gebeurt vanzelf", reageert Beztati met een lach.

Halve finale en finale

Op 20 juli moet Beztati dus vechten tegen Semeleer tijdens Glory 93. "Dat is mijn prioriteit nu, want ik moet me goed voorbereiden op een belangrijke wedstrijd." Hij weet dus nog niet of hij naar Dortmund (10 juli) en een eventuele EK-finale van Nederland op zondag 14 juli (in Berlijn) kan gaan.

EK voetbal

