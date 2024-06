Alle gevechten voor Glory 93 bekend: deze negen partijen staan op de fight card in Rotterdam

Na de Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten, die Donegi Abena op spectaculaire wijze won, gaan de ogen van de kickboksfans richting Glory 93. Van dat gala zijn nu alle gevechten bevestigd.

Op 20 juli is Topsportcentrum Rotterdam het decor voor het kickboksgala Glory 93. De afgelopen weken kondigde Glory gevecht na gevecht aan en nu is de fight card compleet. De fans krijgen op die avond negen partijen voorgeschoteld. Een van de hoogtepunten is het titelgevecht in het vedergewicht tussen Petch en Haraguchi.

Endy Semeleer - Tyjani Beztati

In het weltergewicht staat ook een knaller van een partij op het programma. Endy Semeleer en Tyjani Beztati vechten tegen elkaar. Beide kickboksers zaten als toeschouwer in Rotterdam Ahoy tijdens de lichtzwaargewicht Grand Prix. Beztati sprak al met Sportnieuws.nl over zijn aanstaande gevecht en dan vooral op de klagende Chico Kwasi.

Grote namen

In het middengewicht vecht nummer één Michael Boapeah tegen nummer drie Ulric Bokeme, nog een klapper van een gevecht. Daarna nemen de écht grote namen die tijdens Glory 93 in actie komen, snel af. Al is de rematch tussen Robin Ciric en Diaguely Camara ook het benoemen waard. Hun eerste gevecht eindigde spectaculair.

Glory 93

Glory 93 is op zaterdagavond 20 juli in Topsportcentrum Rotterdam. De avond is live te volgen via Videoland of via een liveblog bij Sportnieuws.nl. Om 19.00 uur beginnen de prelims, vanaf 20.00 uur is het de beurt aan de gevechten op de main card. Bekijk hieronder alle negen gevechten op het programma.

Prelims (vanaf 19.00 uur)

Colin George - Asdren Gashi (zwaargewicht)

Juri De Sousa - Frangis Goma (middengewicht)

Mehdi Ait El Hadj - Don Sno (weltergewicht)

Main card (vanaf 20.00 uur)

Robin Ciric - Diaguely Camara (weltergewicht)

Abraham Vidales - Miguel Trindade (vedergewicht)

Tayfun Özcan - Majid Amarouche ( catch gewicht)

gewicht) Michael Boapeah - Ulric Bokeme (middengewicht)

Petch - Kento Haraguchi (titelgevecht vedergewicht)

Endy Semeleer - Tyjani Beztati (superfight, weltergewicht)