Kijk hier live naar de persconferentie van Ronald Koeman en Nathan Aké voor Nederland - Frankrijk

Het Nederlands elftal is aangekomen in Leipzig voor de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK voetbal. Bondscoach Ronald Koeman houdt vanaf 19.45 uur een persconferentie. Naast hem schuift verdediger Nathan Aké aan. Volg hieronder de persconferentie live.

Het zal tijdens de mediabijeenkomst veel gaan over Frankrijk. De tegenstander is in de ban van de neusblessure die sterspeler Kylian Mbappé opliep in het eerste groepsduel met Oostenrijk. Het meespelen van hem is hét grote item in aanloop naar Nederland - Frankrijk. Ongetwijfeld hebben Koeman en Aké er wat over te zeggen.

Persconferentie Koeman live

Kylian Mbappé verschijnt op training van Frankrijk zonder masker: zo ziet zijn neus er nu uit Kylian Mbappé kreeg maandag in de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijker een enorme optater. De sterspeler knalde tegen een schouder toen hij een kopbeweging maakte en brak daardoor zijn neus. Woensdag stond hij weer lachend op het veld. Zonder masker.

Brobbey en systeem

Daarnaast zal het gaan over de inzetbaarheid van Brian Brobbey en het systeem waarmee Koeman aan wil treden tegen Frankrijk. Wesley Sneijder gaf hem de tip om van 4-3-3 af te stappen, om zo Frankrijk écht te ontregelen. Maar oud-toptrainer Aad de Mos waarschuwt Koeman voor het begaan van die blunder.

'Als Ronald Koeman dát doet en verliest, krijgt hij de hele wereld over zich heen' Ronald Koeman doet er verstandig aan om 'gewoon' met een 4-3-3-systeem te spelen tegen Frankrijk, aldus ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Leipzig

Kortom, er is genoeg te bespreken over Nederland - Frankrijk op het EK. Volg de persconferentie van Koeman en Aké hieronder live en houdt Sportnieuws.nl in de gaten voor extra content. Onze voetbalwatcher Rick Kraaijeveld is in Leipzig.

Groep D

Vrijdag 21 juni om 21.00 uur is de wedstrijd Nederland - Frankrijk op het EK. Scheidsrechter bij die wedstrijd is de Engelsman Anthony Taylor. Zowel Nederland als Frankrijk won zijn eerste groepswedstrijd op het EK. Komt er een winnaar bij het duel, dan is dat land zeker van de achtste finales.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland en Frankrijk maken zich op voor kraker na goede start Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.