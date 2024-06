Kylian Mbappé verschijnt op training van Frankrijk zonder masker: zo ziet zijn neus er nu uit

Kylian Mbappé kreeg maandag in de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijker een enorme optater. De sterspeler knalde tegen een schouder toen hij een kopbeweging maakte en brak daardoor zijn neus. Woensdag stond hij weer lachend op het veld. Zonder masker.

Naar aanleiding van zijn neusbreuk postte de spits, die deze zomer verkast van Paris Saint-Germain naar Real Madrid, op X dat hij graag ideeën ontvangt over het design voor een masker. Kennelijk heeft hij nog geen keus kunnen maken, of zijn de makers van maskers niet zo snel. Want op de neus van Mbappé waren woensdagmiddag alleen een paar bandages te zien.

Het Franse team trainde in Paderborn. Aanvankelijk liet Mbappé zich niet zien, om een kwartier voor het einde dan toch op het grasveld te verschijnen. Mbappé oefende individueel met een fysieke trainer. Of hij vrijdag mee kan doen als Frankrijk op het EK tegen Nederland speelt, is nog onbekend.

Masker

Bondscoach Deschamps verklaarde eerder dat Mbappé geopereerd moet worden. "Maar dat hoeft nu niet meteen", zei hij in een videoboodschap op de sociale kanalen.

Volgens veel Franse media mist de steraanvaller zeker het duel met het Nederlandse elftal. Mogelijk verschijnt hij met een gezichtsmasker op het veld voor het laatste groepsduel met Polen. De Franse voetbalbond heeft dit nieuws niet bevestigd. De bond heeft wel aangekondigd dat er woensdag een update over de toestand van Mbappé komt.

Risico's

Mbappé zaaide eerder op de dag twijfel over zijn inzetbaarheid voor Frankrijk tegen het Nederlands elftal. "Zonder risico's zijn er geen overwinningen", schreef de sterspeler van de Fransen op Instagram bij twee foto's van zijn optreden tegen Oostenrijk.

Frankrijk

Er waren woensdag meer spelers absent. Dayot Upamecano ontbrak net als Mbappé tijdens de groepstraining, twee dagen voor het duel met Oranje. Dat gold ook voor twee andere basisspelers: William Saliba en Theo Hernandez. Hoe ernstig de pijntjes precies zijn, is nog niet duidelijk. Alle vier de spelers begonnen tegen Oostenrijk overigens in de basis bij de ploeg van Didier Deschamps.

EK voetbal 2024

