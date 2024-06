Waarschuwing voor 'prima scheids' bij Nederland - Frankrijk: 'Het beeld kan zomaar veranderen'

Anthony Taylor is vrijdagavond de scheidsrechter bij Nederland - Frankrijk en heeft veel indruk gemaakt. Collega-scheidsrechter en oud-prof Danny Koevermans lijkt het een goede keuze om de Engelsman, met een bak aan ervaring, aan te stellen als arbiter voor zo'n kraker.

Koevermans, tegenwoordig scheidsrechter in het amateurvoetbal, benadrukt dat het hem in eerste instantie een goede keuze lijkt. "Hij is over het algemeen een goede scheidsrechter met jarenlange ervaring op het hoogste niveau. Je maakt hem niet snel de kop gek en je weet zeker dat hij goed kan fluiten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Dit is de scheidsrechter tijdens Nederland - Frankrijk: bedreigd door fans op het vliegveld, heldenrol tijdens berucht EK-duel Anthony Taylor is vrijdag 21 juni de scheidsrechter tijdens Nederland - Frankrijk op het EK. De Engelsman is een grote naam in de voetbalwereld, maar kwam ook vanwege de nodige incidenten in het nieuws. Dit weten we over de scheidsrechter waar Oranje vrijdagavond mee te maken krijgt.

Binnen no-time mening omgedraaid

Koevermans weet als geen ander hoe snel de mening over een arbiter kan veranderen. Hij haalt Portugal - Tsjechië aan als voorbeeld. "Die scheids floot een prima wedstrijd, totdat hij ineens op het einde een overduidelijke obstructie over het hoofd zag. Dat was wel een grote fout, waardoor het beeld helemaal veranderde."

Voordeel van de twijfel

De voormalig spits van onder meer AZ en PSV geeft Taylor het voordeel van de twijfel en verwacht een goede pot van de Engelse scheidsrechter. "Iedereen heeft er vooraf altijd al een mening over, maar het is gewoon koffiedik kijken. We hebben allemaal weleens een mindere dag, maar laten we er gewoon vanuit gaan dat hij een prima scheidsrechter is. Ik blijf erbij dat het een goede keuze is om hem aan te stellen", aldus Koevermans.

Dit zijn de plus- en minpunten van Nederland richting kraker met Frankrijk op EK voetbal Het Nederlands elftal is in vorm de laatste tijd. De laatste oefencampagne scoorde Nederland acht doelpunten en ook tegen Polen werden veel kansen gecreëerd. En gewonnen, dat ook nog eens. In Frankrijk ontmoet Nederland een topfavoriet. Is de ploeg van Ronald Koeman klaar voor de clash? De plus- en minpunten van Oranje op een rij.

Eerste EK-duel voor Taylor

Taylor kwam dit EK nog niet in actie. Het duel tussen de favorieten in Groep D wordt het eerste duel van de Engelsman, die in zijn drie duels op het vorige EK negen gele kaarten uitdeelde. In totaal floot Taylor, sinds zijn debuut in 2010, maar liefst 735 wedstrijden. Hij heeft weleens voor hetere vuren gestaan dan een groepswedstrijd op het EK.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.