Klein smetje op oefenzege Oranje-tegenstander Oostenrijk

Oostenrijk heeft vertrouwen getankt voor het Europees kampioenschap. De laatste tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK won in Wenen met 2-1 van Servië, dat ook meedoet aan het toernooi. Er was wel een klein smetje op de Oostenrijkse zege: oud-Ajacied Florian Grillitsch viel uit met een hoofdblessure.

Oostenrijk knalde uit de startblokken. Al binnen het kwartier stond er 2-0 op het scorebord in het Ernst Happelstadion. Patrick Wimmer maakte de openingstreffer na een assist van Christoph Baumgartner, die zelf voor de 2-0 zorgde. Hij scoorde op aangeven van Grillitsch, die er later met een hoofdblessure vanaf ging. Eentje om in de gaten te houden voor bondscoach Ronald Koeman en zijn staf, die Baumgartner van RB Leipzig.

Dikke bult Grillitsch

Nog voor rust was de eindstand bereikt. Strahinja Pavlovic kopte in de rebound binnen. De rust haalden Florian Grillitsch en Nemanja Maksimovic niet. Zij botsten hard en hielden daar allebei flinke schade aan over aan het hoofd. Grillitsch had een bult en zat de hele tweede helft met ijs en een tulband op de bank, terwijl Maksimovic zijn hoofd open haalde. De bondscoaches moeten op 7 juni hun definitieve selectie inleveren, dus is het afwachten hoe alles herstelt.

Grote wisselshow

Na rust begon het grote wisselen bij beide bondscoaches en dat kwam het spel niet ten goede. Oud-Ajacied Dusan Tadic werd in de rust gewisseld, terwijl Nemanja Gudelj 64 minuten volmaakte. Gernot Trauner ontbrak bij Oostenrijk. Met de Feyenoorder wordt rustig aan gedaan in aanloop naar het EK. Marcel Sabitzer, die afgelopen zaterdag met Borussia Dortmund de finale van de Champions League verloor, was wel aanwezig maar deed niet mee.

Oostenrijk speelt zaterdag nog een oefeninterland tegen buurland Zwitserland en begint dan op 17 juni aan het EK met een wedstrijd tegen Frankrijk. Daarna volgen Polen en Nederland. Servië oefent nog tegen Zweden en speelt vervolgens in Duitsland achtereenvolgens tegen Engeland, Slovenië en Denemarken.

Portugal scoort veel, Europees kampioen Italië niet

Portugal speelde dinsdagavond ook een oefenwedstrijd. In het stadion van landskampioen Sporting CP werd het 4-2 tegen Finland, zonder de nog afwezige Cristiano Ronaldo. Ruben Días, Diogo Jota en Bruno Fernandes (twee keer) maakten de goals. Teemu Pukki scoorde namens de Finnen. Bij Italië, regerend Europees kampioen, bleef het 0-0 tegen Turkije in een weinig sprankelende wedstrijd.