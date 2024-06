KNVB haalt inspiratie uit MLS en WK vrouwen met nieuw foefje

De KNVB komt voetbalfans en tv-kijkers tegemoet. Vanaf komend seizoen gaat de voetbalbond testen met 'on-field announcements', oftewel beslissingen van de scheids en/of VAR die op het veld worden uitgelegd. Dit gebruiken ze in de Major League Soccer (MLS) al en ook tijdens de WK's voor vrouwen en clubteams werd het gebruikt.

Het doel is om fans op de tribunes en de kijkers thuis meer duidelijkheid te geven over de beslissingen die door een scheidsrechter of videoscheids worden gemaakt. Na het seizoen 2024/2025 vindt een evaluatie plaats, voordat een besluit wordt genomen over eventuele verdere invoering.

Bekertoernooi

De nieuwe regel wordt vooralsnog alleen in het bekertoernooi gebruikt. De on-field announcements zijn eerder uitgebreid getest door de FIFA op onder meer het WK voor vrouwen in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en op het WK voor clubteams in 2023 in Saudi-Arabië. De Amerikaanse MLS is al begonnen met de hoorbare uitleg, terwijl ook verschillende andere topcompetities hebben aangegeven vanaf het seizoen 2024/2025 de nieuwe regel te willen invoeren.

In de MLS zorgde de nieuwe regel onlangs voor virale beelden. Scheidsrechter Filip Dujic was nog niet uitgepraat en fans van St. Louis City dachten dat de beslissing in hun voordeel viel, maar uiteindelijk bleek het tegenovergestelde. " In de herhaling bleek dat er geen sprake was van buitenspel", begon Dujic zijn verhaal, waarna het hele stadion al begon te juichen. Maar: "In de aanloop naar het doelpunt werd er wel een overtreding gemaakt." Het duel eindigde in 1-1.

Andere nieuwe regels KNVB

De KNVB kondigde nog twee opvallende reglementaire wijzigingen aan. Zo blijven komend seizoen na afloop van de reguliere speeltijd de stadionklokken doorlopen om het publiek beter op de hoogte te houden van het verloop van de blessuretijd. Verder wordt de extra wissel die een ploeg mag doorvoeren als een speler (mogelijk) hoofdletsel heeft opgelopen, een permanente regel.

KNVB Beker

Feyenoord is titelhouder van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers versloegen vorig jaar in De Kuip het verrassende NEC met 1-0. Het bleek de laatste prijs van trainer Arne Slot, die na het seizoen vertrok naar Liverpool.