Kritiek op Nederlands elftal vanwege milieuvervuilende vlucht naar Wolfsburg: 'Tijdwinst kan er nauwelijks zijn'

Het Nederlands elftal reist vandaag (dinsdag) naar het Duitse Wolfsburg om zich voor te bereiden op het EK in Duitsland. Dat Oranje met het vliegtuig gaat in plaats van met bijvoorbeeld de bus, zorgt voor flinke kritiek.

Het is van Rotterdam naar Wolfsburg iets meer dan 400 kilometer rijden. Met een fatsoenlijke spelersbus zou je, inclusief het strekken van de benen, er na zo'n zes uur kunnen zijn. Toch kiest de KNVB ervoor om het vliegtuig, dat veel slechter voor het milieu is, te pakken. Daar snapt luchtvaartexpert Joris Melkert helemaal niets van, zo blijkt in gesprek met RTL Nieuws.

Daar gaan ze: Oranje stapt vliegtuig in op jacht naar EK-titel in Duitsland Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag vertrokken naar Duitsland voor het EK. De selectie van bondscoach Ronald Koeman telt 25 spelers die het vliegtuig in Rotterdam zijn ingestapt. Later op de dag komt Oranje aan in Braunschweig, waarvandaan Oranje met de bus naar hun hotel in Wolfsburg reist. Daar verblijft de nationale ploeg tijdens het toernooi.

Volgens Melkert is het nauwelijks sneller om van naar Braunschweig te vliegen (en dan de bus naar Wolfsburg te pakken), dan vanuit Rotterdam in de bus te stappen. "Zo ver is dat niet. Tijdwinst kan er nauwelijks zijn." De KNVB spreekt dat overigens tegen. Volgens de voetbalbond is er zeker wel sprake van tijdwinst, want volgens de KNVB zou de busrit zes uur duren en scheelt het vliegtuig pakken tijd.

Met bus naar hotel

Melkert is hoe dan ook niet overtuigd. Als je alles bij elkaar optelt, ben je ook uren kwijt aan het vliegen "De vlucht zelf is een half uurtje, maar al die andere dingen kosten tijd. Bovendien moet je vanaf de luchthaven in Wolfsburg ook met de bus naar het hotel."

RTL liet een zogeheten klimaatadviesorganisatie uitrekenen hoe veel zuiniger het zou zijn om te bus naar Wolfsburg te pakken. Wat blijkt: met het vliegtuig stoot je bijna zes keer zo veel CO2 uit ten opzichte van een busrit. Het is trouwens wel zo dat Oranje tijdens het EK vanuit Wolfsburg wel voor de zuinigste opties kiest. Voor de wedstrijden tegen Polen (Hamburg) en Frankrijk (Leipzig) wordt een bus geregeld en volgens de KNVB reizen de spelers voor het groepsduel met Oostenrijk in Berlijn met de trein.

Een inkijkje in vijfsterrenhotel van Oranje in Wolfsburg: duurste suite kost 1800 euro per nacht Het Nederlands elftal vertrekt 11 juni naar Duitsland voor het EK. De selectie zal verblijven in Wolfsburg, in het Ritz Carlton Hotel. Dat ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland zal trainen. Het is een hotel waar het de spelers aan niets zal ontbreken. Check hier alle kamers, suites en luxe ruimtes van het hotel dat Nederland ter beschikking heeft.

Het hotel in Wolfsburg ligt ook perfect gelegen in de buurt van het trainingscentrum waar Oranje veel zal zijn. Het is vijf minuten fietsen, iets wat een ieder wel gewend is van Zeist. Daar wordt ook alles op de fiets gedaan, vermoedelijk in Wolfsburg dus ook.