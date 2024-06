Grapjes perschef zorgen voor glimlach op het gezicht bij Ronald Koeman: 'Bedankt Jaap!'

Ronald Koeman begon woensdag wat nors aan zijn persconferentie, maar mede dankzij zijn perschef Bas Ticheler klaarde de lucht al snel. De bondscoach van Oranje kon de flauwe grapjes van zijn metgezel wel waarderen.

Ticheler vroeg de aanwezige journalisten na een paar minuten of ze wilden wachten met het stellen van hun vraag tot ze een microfoon hadden. Anders zou de tolk hen niet kunnen verstaan. "Moniek komt bij jullie hengelen", legde hij uit dat er iemand met een microfoon rondliep. "Gezien de naam zou ik dat eerder aan Willem Vissers hebben gevraagd overigens", maakte de voormalig commentator een woordgrap met de naam van de Volkskrant-journalist. Een grinnikende Koeman was het gevolg.

Even later kwam voormalig chef sport van de Telegraaf Jaap de Groot aan het woord. De ervaren journalist was wat lang van stof en de tijd die was ingepland voor de persconferentie beperkt. De Groot begon aan een inleiding van zijn vraag en was een minuut onderweg toen Ticheler hem onderbrak met een duidelijke 'Bedankt, Jaap.' Tot groot plezier van Koeman.

De Groot ging overigens gewoon door met zijn vraag die erop neerkwam dat hij wilde weten of Koeman zijn trainingen aan had moeten passen aan de beperkte tijd die hij heeft met een complete selectie. "In jouw vraag zit grotendeels het antwoord", reageerde de bondscoach. "Als we trainen, dan trainen we met een idee."