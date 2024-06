Daar zijn ze: Oranje is aangekomen bij hun luxe hotel in Wolfsburg op jacht naar EK-titel

Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag vertrokken naar Duitsland voor het EK. De selectie van bondscoach Ronald Koeman telt 25 spelers die het vliegtuig in Rotterdam zijn ingestapt. Later op de dag kwam Oranje aan in Braunschweig, waarvandaan ze met de bus naar hun vijfsterren hotel in Wolfsburg zijn afgereisd. Daar verblijft de nationale ploeg tijdens het toernooi.

Bij de spelers die dinsdag aan boord stapten ontbreken Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. Beide middenvelders zijn geblesseerd en kunnen de aankomende weken niet in actie komen. Om die reden heeft Koeman alsnog Ian Maatsen opgeroepen. De linksback van Dortmund moest vervroegd terugkomen van zijn vakantie in Griekenland, waardoor hij later aansluit bij de groep in Wolfsburg. Er wordt geen vervanger opgeroepen voor Koopmeiners, wat betekent dat de selectie uit 'slechts' 25 man bestaat.

Aankomst bij hotel

Rond 15:00 uur kwamen de spelers en staf van het Nederlands elftal aan bij hun hotel in Wolfsburg. Daar verblijven de sterren in een prachtig vijfsterren hotel. Het Ritz Carlton Hotel ligt dichtbij het trainingscomplex van WfL Wolsburg, waardoor de selectie gemakkelijk kan afreizen voor hun trainingen tijdens het toernooi.

Eerste training in Wolfsburg

Om 18:00 uur staat vanavond de eerste training van Oranje in Duitsland op de planning. Nadat de spelers zijn aangekomen in Wolfsburg traint de selectie in het AOK Stadion. Dat is een klein stadion dat pal naast het stadion van VfL Wolfsburg is gelegen.

Keuze voor het vliegtuig zorgt voor ophef

Overigens was er de nodige kritiek op Oranje, vanwege de keuze om met het vliegtuig te gaan. Met een degelijke spelersbus zou het - inclusief plaspauze - zo'n zes uur duren om vanuit Zeist in Wolfsburg te komen. Wolfsburg is de plek waar het Nederlands elftal bivakkeert tijdens de groepsfase van het EK 2024, omdat die plek in het midden ligt van alle speellocaties. Nederland gaat wél met een spelersbus naar de groepswedstrijden toe.