Lieke Martens half in tranen bij afscheidsinterview: 'Wil gewoon goed afsluiten'

Lieke Martens speelde dinsdagavond haar 160e en laatste interland voor Oranje. De aanvalster van FC Barcelona was door veel blessures de hele wedstrijd nodig tegen Finland, een afscheidswissel zat er niet in. Maar met Martens er de volle negentig minuten bij lukte het de Leeuwinnen niet om van Finland te winnen: 1-1. Daar baalde de Limburgse van.

Na afloop verscheen ze voor de laatste keer voor de camera van de NOS om terug te blikken op een interland van haar. Martens stond er met een wisselend gevoel. "Ik heb veel mooie herinneringen om op terug te kijken, maar dit is wel zuur", zei Martens over de 1-1. Ondanks het gelijkspel staat Nederland nog wel bovenaan in de poule van de EK-kwalificatie.

Opnieuw tranen bij Martens

Daarna kwamen de tranen in de ogen. "Ik baal dat ik het niet goed kan afsluiten. De meiden willen zich direct kwalificeren voor het EK en ik wilde ze wat dat betreft beter achterlaten, maar ik heb ze niet voldoende geholpen. Ik baal erg en ben teleurgesteld", jammerde Martens. "Maar eerlijk is eerlijk, Finland heeft dat punt zeker verdiend."

Martens besefte na afloop nog niet dat dit echt haar laatste was voor de Oranje Leeuwinnen. Vrijdag vierde ze al haar echte afscheid, bij de wedstrijd tegen Finland in Rotterdam. "Het zou toch wel een smetje zijn geweest als ik niet met een overwinning van het veld was gestapt", zei ze. Dat voelde vanavond weer zo, maar over een tijdje kan ze terugkijken op een glansrijke interlandcarrière.

Europees kampioen

Martens werd namelijk in 2017 Europees kampioen in eigen land. Twee jaar later was ze vice-wereldkampioen met Nederland, nadat de finale van het WK in Frankrijk verloren ging tegen de Verenigde Staten.