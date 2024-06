LIVE | Oranje Leeuwinnen tegen Finland: zieke Esmee Brugts er niet bij, laatste wedstrijd Lieke Martens

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond om 18.00 uur in de EK-kwalificatie in en tegen Finland. Een zege in de bijzondere wedstrijd geeft de Nederlandse voetbalsters een flinke boost richting het EK van 2025 in Zwitserland. Volg het allerlaatste duel van Lieke Martens in oranje hier live.

Laatste wedstrijd Lieke Martens

Martens nam afgelopen week al afscheid van het Nederlandse publiek in haar laatste thuiswedstrijd. Tegen Finland werd het 1-0 en beleefde Martens een emotionele avond. Nu wacht in Finland écht haar laatste kunstje voor Nederland. Het is haar allerlaatste wedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen.

Finland - Nederland: op deze zender kijk je live naar laatste wedstrijd Lieke Martens bij de Oranje Leeuwinnen De Oranje Leeuwinnen gaan dinsdagavond verder met de kwalificatie voor het EK 2025 met een uitwedstrijd tegen Finland. Om 18:00 uur komt Lieke Martens voor het laatste in actie namens het Nederlands elftal. Hier lees je op welke zender je naar deze wedstrijd kan kijken.

Opstelling Nederland tegen Finland

In de opstelling van Finland - Nederland keert keepster Daphne van Domselaar terug in de basis. Zij was de afgelopen weken geblesseerd, maar keert in het EK-kwalificatieduel terug onder de lat. Esmee Brugts doet niet mee tegen Finland. De speelster van FC Barcelona is ziek.

Opstelling Finland: Korpela; Koivisto, Kuikka, Nystrom; Tynnila, Siren, Summanen, Oling, Hartikainen; Rantala, Sallstrom



Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar; Grant, Wilms, Janssen, Jansen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Pelova, Beerensteyn, Martens

Daniëlle van de Donk

Lieke Martens start natuurlijk wel in haar laatste wedstrijd voor Nederland. Zij wordt in de aanval ondersteund door Lineth Beerensteyn. Daniëlle van de Donk staat ook in de basis. Zij kondigde deze week ook haar afscheid aan, maar wil dat pas proberen te doen ná het EK in de zomer van 2025 in Zwitserland.

Ook Daniëlle van de Donk kondigt afscheid bij Oranje Leeuwinnen aan, maar anders dan Lieke Martens Daniëlle van de Donk heeft haar afscheid bij de Oranje Leeuwinnen aangekondigd. De Nederlandse voetbalster, jarenlang een vaste kracht op het middenveld, heeft wel een ander traject gekozen dan collega-international Lieke Martens.

Stand EK-kwalificatie

Stand Wedstrijden Punten Doelsaldo Nederland 3 6 2-2 Noorwegen 3 4 4-1 Italië 3 4 3-2 Finland 3 4 2-6

De nummers 1 en 2 gaan na de zes kwalificatiewedstrijden rechtstreeks naar het EK in Zwitserland. De nummers 3 en 4 kunnen via de play-offs nog proberen de laatste tickets te bemachtigen voor het EK.