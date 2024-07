Bondscoach Ronald Koeman ziet 'wereldwijd' probleem ook in Nederland: 'Dan hou ik me nog redelijk in'

Bondscoach Ronald Koeman is niet te spreken over hoe de media over spelers en trainers spreken. Hij vindt dat het 'iets positiever of respectvoller' zou kunnen. Daarbij wordt Memphis Depay ook als voorbeeld aangehaald.

De NOS sprak maandag met de bondscoach tijdens een koffiemomentje. Daarbij kreeg Koeman de vraag hoe hij omging met de wisselende stemming in het land. Na Oostenrijk was er veel kritiek op Oranje, maar nu heerst er weer een hosannasfeer.

"Ik denk dat - en dat is misschien wel jammer - we dingen vanuit de media meekrijgen, maar niet zozeer wat het land ervan vindt. Maar je ziet dat overal hè, het is een mondiaal probleem. En ik heb dat vaker gezegd, dat het iets positiever of respectvoller zou kunnen, als het over spelers of coaches gaat."

Ronald Koeman onthult hoe Oranje aanvallend gaat spelen tegen Engeland: 'Memphis Depay verdient krediet' Ronald Koeman heeft uit de doeken gedaan hoe hij hoogstwaarschijnlijk aanvallend gaat spelen tegen Engeland. Het Nederlands elftal zal gewoon weer met Memphis Depay in de punt starten en Wout Weghorst op de bank. "Memphis Depay is mijn spits. Hij verdient ook mijn krediet."

'Daar mag je iets netter over zijn'

Als voorbeeld wordt Memphis Depay aangehaald, maar Koeman is duidelijk: "Dat wil ik voor iedere speler doen. En in het geval van Memphis doe ik dat, omdat ik vind dat hij nog heel belangrijk is voor het Nederlands elftal. Het is niet voor niets dat hij een paar doelpunten verwijderd is van all time-topscorer is van het Nederlands elftal. Daar mag je iets netter over zijn, en dan hou ik me nog redelijk in."

Na het zien van de beelden werden de opmerkingen van Koeman besproken bij Studio Fussball. Pierre van Hooijdonk zei: "Ik denk dat er best kritische puntjes mogen worden aangehaald als het gaat over de performances van Mempohis tijdens dit toernooi. Dat is toch gewoon teleurstellend. Hij is bijna all time-topscorer, dan verwacht je op zo'n podium echt iets van hem."

