Maarten Stekelenburg zet in op EK-winst Nederlands elftal: 'Alle ingrediënten zijn aanwezig om het EK te winnen'

Maarten Stekelenburg heeft hoge verwachtingen van Oranje op het EK voetbal. De oud-prof keepte de WK-finale in 2010 en denkt dat Nederland het ook zomaar eens tot de finale kan schoppen. De oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland (beiden 4-0 winst) zorgden voor dit gevoel, zei Stekelenburg tegenover Sportnieuws.nl.

Stekelenburg merkt dat de verwachtingen rondom het Nederlands elftal steeds meer toenemen. "De verwachtingen zijn natuurlijk altijd heel erg hoog, maar die moet je ook gewoon hebben. Anders kun je net zo goed thuisblijven", zei Stekelenburg, die vindt dat Oranje voor het hoogst haalbare moet gaan. "Naarmate het EK dichterbij komt, komt ook steeds meer het gevoel dat we Europees kampioen gaan worden. Daar moeten we vol voor gaan."

Maarten Stekelenburg: 'Als je dat niet hebt, kan je net zo goed thuisblijven' Maarten Stekelenburg, oud-keeper van het Nederlands elftal, is helemaal klaar voor het EK voetbal. Ook bij hem is de 'Oranjekoorts' gegroeid na de twee overtuigende oefenwedstrijden. Nederland won twee keer met 4-0, van Canada en IJsland.

Alle ingrediënten voor EK-winst

Stekelenburg, voormalig doelman van Ajax, AS Roma en Fulham, heeft het Nederlands elftal hoog ingeschat. Hij is onder de indruk van de huidige spelersgroep onder bondscoach Ronald Koeman. "De groep staat er écht heel goed op. Ze zijn echt een goed team en alle ingrediënten om het EK te winnen zijn aanwezig. Maar of het reëel is dat Nederland uiteindelijk met de beker staat, moet nog blijken," aldus Stekelenburg.

Kinderen over hun favoriete speler van Oranje: 'Wout Weghorst, hij scoort bijna altijd!' Honderden kinderen verzamelden zich woensdagmiddag bij het KNVB Schoolvoetbaltoernooi. De plek om eens te vragen of Oranje een beetje kans maakt om het EK 2024 te winnen én wie de favoriete spelers in de selectie zijn.

Vergelijking met WK in 2010

Stekelenburg weet uit eigen ervaring hoe het is om aan de vooravond van een groot toernooi te staan. Zelf bereikte hij de WK-finale in 2010 tegen Spanje. In aanloop naar dat WK waren er, net als dit jaar, diverse blessures. Arjen Robben was toen een groot twijfelgeval, vergelijkbaar met Frenkie de Jong dit EK. Ook Khalid Boulahrouz en Ron Vlaar vielen vlak voor het WK uit, net als Marten de Roon en Teun Koopmeiners dit jaar. "Dat is zeker vergelijkbaar en was best wel vervelend. Maar uiteindelijk stap je daar als groep wel overheen."

Arjen Robben met dé kans op 1-0, maar de teen van Spanje-goalie Iker Casillas zat in de weg. ©Pro Shots.

Het Nederlands elftal kreeg afgelopen maandag een flinke klap te verduren: Frenkie de Jong gaat definitief niet mee naar het EK. Op het WK 2010 was Robben ook een groot twijfelgeval, maar hij werd uiteindelijk klaargestoomd voor de knockout-fase. Vanaf de achtste finales was hij de grote man. Stekelenburg herinnert zich dat nog als de dag van gisteren. "We wisten dat Arjen Robben ongelooflijk belangrijk zou zijn, dat hij hét verschil moest maken. Het was nog onzeker of hij het zou halen, maar vanaf de achtste finales liet hij zijn klasse zien. En dan die bijna-winnende goal in de WK-finale..."

Lovende woorden voor Bart Verbruggen

Stekelenburg heeft vertrouwen in de pas 21-jarige Bart Verbruggen. "Hij heeft de capaciteiten om uit te blinken op het EK, maar dan moet hij wel de kansen krijgen om zich te onderscheiden, zoals ik dat ook kreeg", doelde Stekelenburg onder andere op zijn onvergetelijke redding tegen Brazilië in de kwartfinale. "Daar word ik nog regelmatig op aangesproken en dat zijn de mooie momenten."

Maarten Stekelenburg met dé redding van het toernooi op een schot van Kaka tijdens de kwartfinale tegen Brazilië. ©Getty Images.

Stekelenburg was 28 jaar toen hij in 2010 het WK speelde, maar de huidige Oranje-goalie, Bart Verbruggen, is pas 21. Toch maakt leeftijd volgens Stekelenburg geen snars uit. "Als je goed genoeg bent, dan ben je goed", stelt hij resoluut. "En Bart Verbruggen heeft absoluut het talent en de kwaliteiten. Ik heb alle vertrouwen in hem en in het Nederlands elftal."

Vragenvuur met Stekelenburg