Ronald Koeman vindt Frenkie de Jong ook schuldig aan missen EK: 'Hebben we over gesproken'

Dat Frenkie de Jong het EK voetbal mist vanwege een blessure, is voor een deel zijn eigen schuld. Tenminste, dat vindt bondscoach Ronald Koeman. Hij heeft veel met de middenvelder gesproken over zijn enkelblessure en het ontstaan daarvan.

Frenkie de Jong haakte maandagavond definitief af voor het EK voetbal in Duitsland, vanwege een enkelblessure die hij in april opliep bij FC Barcelona. Een aderlating voor Ronald Koeman, die na het nieuws met de beschuldigende vinger naar FC Barcelona weeg. Volgens Koeman had de club onnodige risico's genomen met De Jong en zit Oranje nu 'met de gebakken peren' omdat hij het EK mist.

Op woensdag wees Koeman tijdens de persconferentie in Wolfsburg op woensdag ook met de beschuldigende vinger naar Frenkie de Jong zelf. "Het ligt, en dat is alles wat ik er nu nog over wil zeggen, ook aan de speler", vindt Koeman. Hij voerde er de afgelopen tijd ook veel gesprekken over met De Jong, maar wil daar niets over kwijt. Waar hij precies op doelt, is dus onduidelijk. "Ik ga er niet verder op in, omdat ik er met Frenkie goed over heb gesproken. Dat is tussen ons."

Kritiek op Frenkie de Jong

Nadat duidelijk werd dat De Jong vanwege zijn blessure het EK mist, krijgt de middenvelder de nodige kritiek. Zo vindt Jack van Gelder in De Oranjezomer dat hij voor zichzelf op had moeten komen. "Ik vind dat hij zelf ook iets volwassener moet zijn. Als je pijn hebt en je werkgever zegt dat je moet spelen, dan zeg je: 'Ik speel gewoon niet, punt'.

Bij Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zorgde de afmelding van De Jong voor verbazing. "Het is wel heel vroeg natuurlijk, hé. Er is een heel traject aan vooraf gegaan en elke keer kregen wij te horen dat hij op schema lag", aldus de oud-voetballer. "En dan is het toernooi pas over een dag of zes en dan ga je er nu al definitief af. Ik bedoel, je kunt er ook bij blijven."

Ian Maatsen als vervanger

Ian Maatsen werd door Koeman alsnog opgeroepen voor het EK om De Jong te vervangen. Hij is normaal gesproken vleugelverdediger, maar speelde bijvoorbeeld bij Jong Oranje al eens als middenvelder. Maatsen geeft Koeman de nodige opties. "Het is een multifunctionele speler", vindt de bondscoach. Overigens denkt Berry van Aerle, tijdens het EK columnist voor Sportnieuws.nl, dat Koeman voor een middenveld met Joey Veerman en Jerdy Schouten moet kiezen.

Alles over het EK voetbal

