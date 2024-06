Meevaller voor Oranje in uitzwaaiwedstrijd op mogelijk koudste 10 juni ooit

Oranje speelt de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het EK in een uitverkocht stadion. De laatste kaarten voor de oefenwedstrijd in de Kuip tegen IJsland werden afgelopen weekend verkocht. Een meevaller voor het Nederlands elftal, dat daarentegen op minder stralend weer hoeft te rekenen.

Het wordt zou namelijk weleens de koudste 10 juni ooit kunnen worden, volgens Weeronline. Op veel plekken zal het niet warmer dan 14 graden worden, mede dankzij de vele regen. Er kan bijna evenveel neerslag vallen als gemiddeld in de hele maand juni wordt genoteerd. Ook tijdens de wedstrijd regent het vermoedelijk, al wordt de kans op neerslag gedurende de wedstrijd wel kleiner.

Uitverkocht huis

Nederland speelt de oefenwedstrijd tegen IJsland dus in een uitverkocht huis. De laatste kaarten van de ruim 42.000 zijn afgelopen weekend verkocht, meldt de KNVB. De wedstrijd tegen Canada van afgelopen donderdag, eveneens in de Kuip, was niet uitverkocht. Toen zaten er ruim 36.000 mensen op de tribune.

IJsland

Tegenstander IJsland boekte vrijdag een knap oefenresultaat tegen Engeland, door titelfavoriet voor het EK met 1-0 te verslaan. De IJslanders zijn zelf afwezig op het EK, omdat ze in de laatste play-offronde van de kwalificatie het onderspit dolven tegen Oekraïne (2-1). Sterspeler Albert Gudmundsson ontbreekt tegen Nederland, omdat hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag.

Oranje-tegenstander IJsland in de ban van 'me too-affaire' rond stervoetballer die bij PSV en AZ speelde Het Nederlands elftal staat vanavond in de Kuip tegenover IJsland en binnen de selectie van de Noorderlingen hebben ze ook nog heel wat anders aan hun hoofd. Voormalig PSV- en AZ-speler Albert Gudmundsson is verwikkeld in een me too-affaire.

Oranje

Nederland won donderdag met ruime cijfers van Canada. Na een matige eerste helft, wist de ploeg van Ronald Koeman in de tweede helft de 0-0 om te buigen naar een mooie 4-0 eindstand. Koeman zal maandagavond veel wijzigingen doorvoeren in de basisopstelling. Onder meer Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners, die later aansloten bij de nationale selectie, worden in de basis verwacht.

