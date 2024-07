Memphis Depay op gelijke hoogte met Arjen Robben door basisplaats bij Nederland - Roemenië op EK

Memphis Depay heeft van bondscoach Ronald Koeman een basisplaats gekregen voor het duel met Roemenië in de achtste finales van het EK. De spits gaat in München zijn 96e interland spelen en komt daarmee op gelijke hoogte met Arjen Robben en Georginio Wijnaldum.

Robben debuteerde in 2003 bij Oranje en speelde in 2017 zijn 96e en laatste interland tijdens een WK-kwalificatieduel tegen Zweden. Wijnaldum evenaarde dat aantal vorige week met zijn invalbeurt tegen Oostenrijk en dinsdag is de beurt aan Depay.

Sneijder recordhouder

Het is met zijn 30 jaar nog niet uitgesloten dat Depay de komende jaren nog meer interlands gaat spelen, maar hij moet nog even doorgaan om recordinternational te worden. Wesley Sneijder is koploper met 134 interlands, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (107), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Depay, Robben en Wijnaldum delen nu de tiende plaats.

Georginio Wijnaldum

Wijnaldum kan Robben dinsdag zelfs al voorbij, maar dan moet hij wel invallen tegen Roemenië. Voor de middenvelder is namelijk geen plaats in de opstelling van Nederland. In de vorige drie duels viel hij echter wel in.

