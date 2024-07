Memphis Depay overtreft Arjen Robben dankzij basisplaats tijdens kwartfinale Nederland - Turkije

Memphis Depay heeft van bondscoach Ronald Koeman een basisplaats gekregen tijdens Nederland - Turkije. De spits mag starten in de kwartfinale van het EK en speelt zo alweer zijn 97e interland voor Oranje. Daarmee overtreft hij het aantal van Arjen Robben.

Robben debuteerde in 2003 in Oranje en nam in 2017 afscheid. Memphis had een korte periode nodig om dat aantal interlands te bereiken. Hij speelde in 2013 zijn eerste interland, toevallig ook tegen Turkije. Elf jaar later heeft hij dus 97 interlands achter zijn naam staan. Daarin maakte hij liefst 46 doelpunten, slechts vier minder dan topscorer Robin van Persie.

Recordhouder nog ver weg

Het is met zijn 30 jaar niet uitgesloten dat Depay de komende jaren nog veel meer interlands gaat spelen, maar hij moet nog even doorgaan om recordinternational te worden. Wesley Sneijder is koploper met liefst 134 interlands, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Depay is nu dus de nummer tien.

Mocht Daley Blind invallen, evenaart hij het aantal van Rafael van der Vaart. Dat komt mede door een ultrakorte invalbeurt van Blind in de achtste finale tegen Roemenië. Van der Vaart zag dat ook en reageerde daar na afloop gevat op.

Teleurstellend EK voor Memphis

Vooralsnog is het EK nog niet wat Memphis er van had gehoopt. Hij scoorde pas één keer en weet maar zelden zijn stempel te drukken. In eigen land krijgt hij veel kritiek, maar bondscoach Koeman heeft al vaak gezegd niet te twijfelen aan zijn spits.

