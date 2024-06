'Met hem gaan veel landen hun handen vol hebben op het EK': Jeremie Frimpong valt op in buitenlandse media

Het Nederlands elftal leeft vooral in Nederland, zo blijkt wel uit een gang langs buitenlandse media. Na de eerste oefenwedstrijd van Oranje tegen Canada, blijven de media in de landen om ons heen opvallend stil.

In Frankrijk overdrijft L'Equipe wel meteen. Daar wordt gekopt op 'Nederland blaast Canada op als dynamiet'. Vervolgens wordt eigenlijk heel feitelijk beschreven wat er gebeurde en wie de doelpuntenmakers waren. Een lezer van de Franse krant is ook teleurgesteld: "Toen ik dynamiet las, verwachtte ik 8-0 of 9-0. Blijkt het maar 4-0 te zijn. Een beetje overdreven dus."

'Brutale efficiëntie'

Frankrijk zit op het EK voetbal in groep D bij het Nederlands elftal. Op de tweede speeldag (21 juni) treffen de toplanden elkaar. Niet gek dat er daar op z'n minst een beetje aandacht voor is. Dat is minder bij onze buren. Het Duitse medium Bild schrijft niks over Oranje en Kicker komt met een summier wedstrijdverslagje waarin vooral de 'brutale efficiëntie' van Oranje wordt genoemd na de drie goals in dertien minuten tegen Canada.

'Handen vol'

In België was Het Laatste Nieuws onder de indruk van Jeremie Frimpong. De wingback op rechts gaf volgens het Belgische medium veel stof tot nadenken voor de tegenstanders van Oranje. 'Met hem gaan heel wat ploegen op het EK hun handen vol hebben', schreef HLN. 'Het vertrouwen van Nederland krijgt dankzij de klinkende zege zo een serieuze boost.'

Oostenrijk en Polen

Opvallend was ook de stilte op sites in Oostenrijk en vooral Polen. Dat laatste land is over ruim een week de eerste tegenstander van Nederland op het EK. Oostenrijk wacht pas op 25 juni, maar over Nederland - Canada werd in beide landen nauwelijks iets geschreven. Zelfs de tabloids vielen niet over de bijzondere verschijning van Memphis Depay.

Engeland muisstil over Frimpong

In Engeland was en is er vooral aandacht voor de ontbrekende spelers in de selectie van de eigen nationale ploeg. Vooral het feit dat Jack Grealish van Manchester City er niet bij zit, is een flinke rel in Engeland. Wellicht dat er daardoor geen ruimte was voor een stukje over Nederland. Zowel bij de tabloids (The Sun, Daily Mail) als de BBC blijft het angstvallig stil. Zelfs de in Engeland opgegroeide Jeremie Frimpong wordt niet genoemd.