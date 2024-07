'Miljoenenakkoord tussen Paris Saint-Germain en Bayern München om Xavi Simons aanstaande'

De mogelijke transfer van Xavi Simons naar Bayern München lijkt met de dag serieuzer te worden. Meerdere buitenlandse media schrijven op dinsdag dat er een (huur)deal is tussen de Duitse club en Paris Saint-Germain.

Simons staat onder contract bij PSG, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan RB Leipzig. Bij de Duitse club maakte hij de nodige indruk, waardoor hij nu in de belangstelling staat van Bayern München. Daar zou hij teamgenoot kunnen worden van Matthijs de Ligt, hoewel die weer interesse geniet van Manchester United.

Onder andere L'Équipe en RMC Sport melden het nieuws. Fabrice Hawkins, journalist van RMC, meldt dat Simons in München een salaris van zes miljoen euro per jaar kan krijgen. Dat salaris kan bij goede resultaten oplopen naar twaalf miljoen euro. Het zou in eerste instantie gaan om een huurdeal, maar mét optie tot koop.

🚨 🇳🇱Xavi Simons a trouvé un accord salarial avec le Bayern Munich



🔹 Salaire de 6M€ bruts qui peut monter jusqu’à 12M€



🔹Le Bayern et le PSG poursuivent les négociations. Leipzig est tjrs là.



➡️ XS a déjà annoncé qu’il ne souhaite pas poursuivre au PSG la saison prochaine pic.twitter.com/vcsp2jr1zV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 2, 2024

Simons en De Ligt zijn momenteel met het Nederlands elftal toevallig in München, voor het EK voetbal. Dinsdagavond staat de wedstrijd tegen Roemenië op het programma, in de achtste finale. De kans is groot dat Simons een basisplek krijgt van bondscoach Ronald Koeman. Hij speelde tot nu toe in elke wedstrijd mee: eerst als rechtsbuiten, daarna als aanvallende middenvelder. Simons zat één keer op de bank, maar kwam er toen in de eerste helft al in.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.