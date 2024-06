Moeder van Tijjani Reijnders zit bij wedstrijden niet naast haar man: 'Vindt dat ik te veel praat en domme dingen zeg'

Tijjani Reijnders doet met Oranje mee aan het EK voetbal 2024 in Duitsland. Hoe is het voor zijn moeder Angelina om haar zoon op zo een hoog niveau te zien acteren? 'Ik ben er meer voor de emotionele ondersteuning.'

In gesprek met De Telegraaf zegt Angelina Rijnders, geboren als Angelina Lekatompessy, dat ze veel zin heeft in het EK en dat ze de duels van Nederland gaat bezoeken. Maar als haar zoon, die middenvelder is bij AC Milan, over voetbal wil praten, moet hij bij zijn vader Martin aankloppen. "Mama zorgt ervoor dat de pakketjes met Nederlandse spullen naar Italië worden gestuurd en papa gaat over het voetbal", lacht ze.

Molukse normen en waarden

Trots is ze uiteraard, maar dat zou ze ook zijn als Reijnders een ander beroep had gekozen of in iets anders zou uitblinken. "Normen en waarden zijn voor mij belangrijk", legt ze uit. "Dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met de Molukse cultuur en wat ik zelf heb meegekregen. Ik geef Tijjani ook mee dat hij niet op anderen moet neerkijken, iedereen is gelijk."

Domme praat

Weldra op de tribunes in Duitsland zal ze zeker contact maken met Reijnders, als hij op het veld staat. "Wij zwaaien dan altijd heel overdreven terug en schreeuwen zijn naam. We zijn een beetje gek, maar op een goede manier", zegt ze.

Overigens zitten zij en haar man Martin in regel niet naast elkaar. "Mijn man is wel heel erg op zichzelf, hij wil vaak ook liever alleen zitten, niet bij mij in de buurt, omdat hij vindt dat ik te veel praat. Of dat er domme dingen worden gezegd." Autsj!

Bij AC Milan droegen spelers rondom moederdag een shirt met daarop de naam van hun moeder: