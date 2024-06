'Mooi dat ook trainers de kans krijgen bij Ajax': Frank Peereboom (45) nieuwe trainer Jong Ajax

Jong Ajax heeft de knoop doorgehakt over wie de nieuwe trainer van de talenten in Amsterdam wordt. De 45-jarige Frank Peereboom maakt promotie binnen de jeugdopleiding van Ajax.

Hij was afgelopen seizoen de trainer van Ajax onder 18 en schuift dus door naar de functie als hoofdtrainer van het één na belangrijkste mannenteam op De Toekomst. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij Jong Ajax en krijgt twee assistenten mee: oud-spelers Urby Emanuelson en Yuri Rose.

'Uitstekende leerschool'

"Ik ben heel blij met deze stap. Voor mij is Ajax al jarenlang een uitstekende leerschool. Ik heb hier de cursus Coach Betaald Voetbal gehaald en ben actief geweest in verschillende functies, zoals vierenhalf jaar analist onder Erik ten Hag. Het is mooi dat óók trainers kansen krijgen bij Ajax", zegt Peereboom op de website van de club. "Ik heb me hier altijd op m'n plek gevoeld en kijk ernaar uit om de spelers van Jong Ajax te helpen met de laatste stap richting het eerste elftal. Talenten door ontwikkelen en afleveren bij Ajax 1 is het leuke aan deze baan."

Dave Vos

Dave Vos was afgelopen seizoen de trainer van Jong Ajax, maar schuift door naar de hoofdmacht van Ajax. Daar wordt hij een assistent van de nieuwe Italiaanse trainer Francesco Farioli. Ook de naam van oud-speler Thomas Vermaelen werd genoemd als nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax, maar de voormalig verdediger en aanvoerder van de club werd het niet.

Al elf jaar bij Ajax

Peereboom heeft als pré dat hij al ruim elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax gewerkt heeft en iedereen kent. Voor Ajax is het van belang dat de connectie tussen de talenten en de hoofdmacht sterker wordt komend seizoen.