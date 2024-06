'Nieuwe investeerder helpt Vitesse met miljoenenschuld, maar angst over proflicentie blijft'

Vitesse zou maandagavond goed nieuws hebben gekregen. De club lijkt dankzij een nieuwe investeerder eindelijk verlost van schuldeiser Coley Parry. Het is echter de vraag of het te laat komt voor de club. De licentiecommissie van de KNVB beslist namelijk binnenkort al over de proflicentie en de kans is groot dat die wordt ingetrokken.

De donkere wolken pakten zich de afgelopen maanden in een rap tempo samen boven Arnhem. Vitesse kijkt tegen een miljoenenschuld aan en moest een deal sluiten met de grootste schuldeiser van allemaal om het hoofd boven water te kunnen houden: Coley Parry. De Amerikaan wilde de Arnhemmers eerder overnemen, maar kreeg geen toestemming van de licentiecommissie.

John van den Brom gaat gewoon trainen met noodlijdend Vitesse: 'Je moet niet alles geloven wat in de media staat' Dat Vitesse diep in de problemen zit, mag duidelijk zijn. Het lijkt erop dat de club uit Arnhem de proflicentie kwijt gaat raken en dan moet het in hoger beroep om komend seizoen nog in betaald voetbal actief te zijn. De nieuwe trainer John van den Brom lijkt zich desondanks geen zorgen te maken over het voortbestaan van de club.

Desondanks had Parry wel al flink geïnvesteerd in de club en dat geld wil hij dus terug. Bijkomend probleem was dat er een hoog rentepercentage was afgedwongen door de Amerikaan. Vitesse is hem dus nog zeker zo'n veertien miljoen euro verschuldigd. Voorwaarde voor de licentiecommissie was dat de club afspraken zou maken met Parry over die schuld.

Redder in nood

Dat lijkt een week na de deadline alsnog gelukt via zakenman Guus Franke, die met de club in gesprek is om de nieuwe eigenaar te worden. Meerdere media, waaronder De Gelderlander, De Telegraaf en Omroep Gelderland, meldden maandagavond dat hij met Parry een akkoord heeft bereikt over de schuld. Franke zou miljoenen gaan investeren in de club. Daarbij gaat dan het eerste gedeelte naar de Amerikaan. Uiteindelijk moet Parry het volledige bedrag terug gaan krijgen.

Franke lijkt de laatste hoop van de club uit Arnhem. De zakenman woont in Zwitserland en sponsort met een van zijn bedrijven ook het Formule 1-team Aston Martin. Hij zou twee weken geleden met Vitesse in contact zijn gekomen via een lid van de busiessclub.

Vitesse was eerder al in gesprek met onder meer de Amerikaanse zakenman Frank McCourt, die ook de eigenaar is van de Franse club Olympique Marseille. De onderhandelingen met de Amerikaan klapten echter vlak voor de deadline om een sluitende begroting bij de KNVB in te dienen.

Toekomst van Vitesse opnieuw in groot gevaar na wederom dramatisch nieuws Het voortbestaan van Vitesse is opnieuw in gevaar. De twee partijen die bereid waren om de noodlijdende club uit Arnhem over te nemen, zijn op het laatste moment afgehaakt. Een woordvoerder van de club bevestigde dinsdagochtend dat eerst een Amerikaanse investeerde afhaakte. Een bedrijf met Nederlandse wortels trok dinsdagavond de handen van de club af.

Licentiecommissie

De club zou maandag horen of het de proflicentie zou behouden, maar daar is vanuit de licentiecommissie van de KNVB geen bericht over gekomen. De deal met Parry zou een reden kunnen zijn om de club alsnog uitstel te geven, maar vermoedelijk wordt de licentie alsnog ingetrokken.

De club mag via Franke dan wel een overeenkomst over de schuld bij Parry hebben bereikt, maar heeft nog altijd een heleboel andere problemen. Zo zijn de problemen met de bankrekening bij de ING nog altijd niet opgelost en heeft de accountant de jaarrekening nog altijd niet ondertekend.

Tóch nog hoop

Als de licentiecommissie beslist om de licentie in te trekken is het nog niet direct voorbij voor de club. De club kan nog in beroep en koopt op die manier tijd om de zaken alsnog te regelen. Voor half juli zal er dan toch duidelijkheid moeten gaan komen. Dat wil de KNVB aangezien de Keuken Kampioen Divisie een aantal weken later begint. Vitesse is voorlopig wel opgenomen in het speelschema.