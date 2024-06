Nieuwe trainer Francesco Farioli ziet spelers met 'krasjes' op eerste training Ajax en is verliefd op Alex Kroes

De nieuwe trainer van Ajax, Francesco Farioli, wil niet ingaan op een mogelijke transfer van Wout Weghorst naar Amsterdam. Dat zei de Italiaan donderdag bij ESPN na zijn eerste training op De Toekomst.

"Het is niet netjes om over spelers van andere clubs te praten", aldus de 35-jarige oefenmeester. Weghorst , die momenteel met Oranje meedoet aan het EK in Duitsland, wordt al enige tijd in verband gebracht met Ajax . Nu is de spits nog speler van Burnley .

Pablo Rosario

Ook over een mogelijke overstap van oud-PSV'er Pablo Rosario naar Ajax is hij duidelijk: "Ik weet niet of hij terugkomt naar Nederland. Het gaat niet om de spelers die hier nu niet zijn. Maar ik ben fan van de speler en hij was erg belangrijk voor mij bij Nice." Farioli maakte van OGC Nice de overstap naar Ajax. Met de Franse club werd hij vijfde in de Ligue 1.

'Spelers met krasjes'

Ajax startte woensdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Naar eigen zeggen trof Farioli een gemotiveerde groep aan. Wel zag hij spelers met wat 'krasjes' na het teleurstellende afgelopen seizoen. "Maar we maken nu de eerste stappen in de juiste richting. De eerste dagen zitten we nog even op een roze wolk, maar we moeten ons bewust worden van de stappen die we moeten zetten."

Verliefd op Alex Kroes

Daarnaast liet de coach zich uit over algemeen directeur Alex Kroes, die hem naar Amsterdam haalde. "Alex is de beste baas die ik had kunnen wensen. Ik ben verliefd geworden op zijn energie en zijn verlangen om dingen hier te veranderen. Zijn manier van werken is exact hetzelfde als mijn manier."

25 juli eerste wedstrijd

Ajax begint het seizoen op 25 juli. Dan speelt de club thuis in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Servische FK Vojvodina. Een week later volgt de return.